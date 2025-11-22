堀田茜 結婚式準備の秘訣は「お互いに助言し合う」こと 夫の意外な一面に「こだわりが出てきた」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。16日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、挙式の打ち合わせでのエピソードなどについて伺いました。

FUKAMI：番組の前半で（恥ずかしがり屋さんの）旦那さんは、最初は式を挙げることにそこまで乗り気じゃなかったとおっしゃっていましたけど、挙式のいろんなことを決めていくなかで、どうやって2人で話し合って決めていったのですか？

堀田：ケンカとか本当になくて。まったくなかったとは言えませんが、打ち合わせの1回の時間が長いんですよ。

FUKAMI：男性は飽きちゃいますよね。

堀田：そうですね。それで、隣を見て「飽きちゃってるな……」と思って、「ちょっと飽きないでよ」みたいな、そういうちょっとしたことはありましたが（笑）。でも、私が悩んだときに「これはどうしたらいいと思う？」って聞いたら、「これはこうこう、こうだから、こうしたらいいんじゃない」と言ってくれて。

FUKAMI：意外と「どうでもいいや」ではなかったのですね。

堀田：「茜の好きにして」と言われたら、「いや、何でもいいよじゃなくて、2人の式じゃん」って多分なるので（苦笑）。でも、それはありがたいことに言われなくて。2人で、悩んだ時は、お互いに助言し合いながら。意外と向こうにも、こだわりが出てきたりしました。

FUKAMI：だから、最終的に成功に繋がったのでしょうね。2人の意見がちゃんと反映されたから。

番組では他にも、結婚式を挙げた経緯や、挙式をするうえでこだわったポイントなどについて伺いました。

