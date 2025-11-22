大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、2026年シーズンでの3連覇達成に向けて今オフも積極的な戦力補強を進めている。最大の補強ポイントは外野手であり、フリーエージェント（FA）でコディ・ベリンジャー外野手を獲得するかもしれない。米メディア『アスロン・スポーツ』のギャビン・グロエ記者が言及した。

ベリンジャーはドジャースで6年間プレーし、2017年の新人王、2019年のMVP、2020年の世界一と華々しい実績を残した。しかし、成績低迷により3年前にノンテンダーとなり、その後はシカゴ・カブスとニューヨーク・ヤンキースでプレーしている。

今季はヤンキースで見事な復活を遂げており、打率.272、本塁打29、打点98、OPS.813という堂々たる成績を残し、守備面でも安定感を発揮してオールスターに返り咲いた。

その中で、ドジャースは長期契約を避け、短期または中期の契約で外野手を埋めたい考えだ。30歳のベリンジャーは、高額年俸を前提とした5〜6年規模の契約を狙う立場で、両者の考えは一致している。

注目の集まるベリンジャーの動向についてグロエ氏は「ドジャースに復帰すれば、彼は即戦力として優勝争いを狙う打線に組み込まれ、3年連続ワールドシリーズ制覇を目指すメンバーに加わることになる」と言及した。

