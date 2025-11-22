オフシーズンに突入したプロ野球。契約更改では優れた成績を残した選手はもちろん、チームがリーグ優勝や日本一を達成すれば、大幅昇給が実現する可能性も高くなる。一方で、条件を満たした場合でも球団からの提示に納得せず、契約保留が続出した例もある。ここでは、1990年に契約更改を保留した読売ジャイアンツの選手を紹介したい。

斎藤雅樹

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／90kg

・生年月日：1965年2月18日

・経歴：市立川口高

・ドラフト：1982年ドラフト1位

読売ジャイアンツで通算180勝を挙げた斎藤雅樹。1990年も圧倒的な活躍を見せたが、契約更改では保留を選択した。

1982年ドラフト1位でプロ入りした斎藤は、プロ3年目の1985年に12勝をマーク。

1989年には30試合（245回）を投げ、20勝7敗、21完投7完封、防御率1.62と圧巻の数字を残し、沢村賞などに輝いた。

さらに、1990年も20勝、防御率2.17をマークしてリーグ優勝の立役者となり、自身は最優秀選手（MVP）も受賞。

文句なしの活躍を見せたが、希望額との開きがあったのか、契約更改で一発サインとはならなかった。

その後も活躍を続け、最多勝5回、最優秀防御率と沢村賞3回獲得。巨人のエースとして一時代を築き、2001年に現役を引退した。

槙原寛己

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／94kg

・生年月日：1963年8月11日

・経歴：大府高

・ドラフト：1981年ドラフト1位

平成唯一となる完全試合を達成した槙原寛己。読売ジャイアンツ一筋でプレーを続け、晩年は抑えとしても活躍した。

1981年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団すると、高卒2年目の1983年にプロ初登板初完封勝利を挙げるなど、華々しいデビュー戦に。同年は早くもシーズン12勝を記録し、新人王を獲得した。

その後は先発ローテーションの一角となり、1987年から3年連続2桁勝利を記録。

しかし、1990年もリーグ優勝に貢献したものの、規定投球回に届かず、9勝5敗、防御率3.96の数字に。オフの契約更改では、球団の提示を1度は保留した。

その後、1992年から再び軌道に乗ると、1994年には平成唯一の完全試合を達成。チームのエース格として長らく活躍を続けた。

晩年はリリーフに転向し、1999年には23セーブをマーク。通算159勝56セーブと傑出の数字を残し、2001年に20年間の現役生活に別れを告げた。

吉田修司

[caption id="attachment_240601" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの吉田修司（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：177cm／82kg

・生年月日：1966年11月29日

・経歴：滝高 - 北海道拓殖銀行

・ドラフト：1988年ドラフト1位

ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団した吉田修司。巨人では思うような数字を残せなかった。

1988年ドラフト1位で巨人入りすると、ルーキーイヤーから主にリリーフとして10試合に登板し、防御率1.13を記録した。

翌1990年には21試合登板、防御率3.69の成績。ただ、同年は契約更改で保留する選手が続出し、吉田もその1人だった。

その後、巨人では登板機会を増やせず、1994年途中に交換トレードで福岡ダイエーホークス（現：ソフトバンク）に移籍した。

新天地でも苦しいシーズンが続いたが、1997年に49試合に登板するなどブレイクすると、翌1998年は63試合登板、3勝4敗10セーブ、防御率2.10をマーク。

同年から6年連続50試合登板をクリアした。

現役最終年となった2007年は、オリックス・バファローズでプレーし、36試合登板で防御率2.61の好成績。巨人時代の通算登板数は50試合にも満たなかったが、最終的に通算533試合マウンドに上がった。

桑田真澄

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／80kg

・生年月日：1968年4月1日

・経歴：PL学園高

・ドラフト：1985年ドラフト1位

高卒2年目から一線級の成績を残した桑田真澄も、1990年の契約更改で保留した経験がある。

“甲子園のスター”として圧巻の活躍を見せ、1985年ドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。

プロ2年目の1987年には早くも頭角を現し、15勝、防御率2.17と抜群のパフォーマンスを見せた。

さらに、1989年は30試合（249回）を投げ、キャリアハイの17勝、10完投5完封、防御率2.60をマーク。

翌1990年も14勝、防御率2.51とエース格の働きでリーグ優勝に大きく貢献。ただ、オフの契約更改では保留を選んだ。

その後もけがに苦しむ時期はありながら、1994年に最多奪三振（185個）、2002年に最優秀防御率（2.22）のタイトルを獲得するなど、先発ローテーションの柱として活躍をつづけた。

NPBでは通算173勝を挙げ、MLBにも挑戦。2008年3月に現役引退を決断した。

駒田徳広

・投打：左投左打

・身長／体重：191cm／90kg

・生年月日：1962年9月14日

・経歴：桜井商

・ドラフト：1980年ドラフト2位

読売ジャイアンツ、横浜ベイスターズ（現：DeNA）でプレーした駒田徳広も、1990年に契約更改を保留した経験がある。

1980年ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団し、プロ3年目の1983年に一軍デビュー。初出場試合で、プロ野球史上初となる初打席で満塁ホームランを放つなど、鮮烈な印象を残した。

1988年には規定打席に到達し、初の打率3割（.307）をマーク。主力選手に成長すると、1990年は打率.287、チーム最多となる22本塁打、83打点をマーク。チームのリーグ優勝に大きく貢献した。

しかし、同年オフの契約更改では、希望額と開きがあったのか、保留を決断した。

その後も活躍を続けた駒田は、1993年オフにフリーエージェント（FA）権を行使。同一リーグの横浜に入団した。

新天地では、移籍初年度に全試合出場を達成すると、1997年には5年ぶりとなる打率3割（.308）をクリア。

現役ラストイヤーとなった2000年には、通算2000安打の金字塔を打ち立てた。

宮本和知

[caption id="attachment_240599" align="aligncenter" width="530"] 読売ジャイアンツの宮本和知（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：178cm／77kg

・生年月日：1964年2月13日

・経歴：下関工 - 川崎製鉄水島

・ドラフト：1984年ドラフト3位

1990年にキャリアハイの成績を収め、リーグ優勝に大きく貢献した選手が宮本和知だ。

1984年ドラフト3位で読売ジャイアンツに入団すると、ルーキーイヤーから主にリリーフとして38試合に登板し、防御率2.74をマーク。しかし、その後は成績を落としていた。

迎えたプロ6年目の1990年、先発ローテーションを回り、自身初の規定投球回に到達。同年は28試合（190回1/3）を投げ、キャリアハイの14勝、防御率3.69の数字を残し、リーグ優勝に貢献した。

しかし、オフの契約更改では、1度保留を選択。希望する金額と開きがあったといえそうだ。

翌1991年にも10勝を記録した宮本。1993年以降は投球イニングこそ減少したものの、経験を活かして活躍を継続。

1997年シーズン限りで、現役生活の幕を下ろした。

