ドラフト上位指名選手が注目を浴びるプロ野球の世界だが、必ずしも上位選手だけが活躍するとは限らない。どういった順位でも入団を果たしたのち、チームに欠かせない存在に成長した選手が数多くいる。そこで今回は、ドラフト4位指名で入団し、チームの主力に定着した選手を取り上げたい。

山本由伸

[caption id="attachment_236858" align="aligncenter" width="530"] ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／80kg

・生年月日：1998年8月17日

・経歴：都城高

・ドラフト：2016年ドラフト4位

ポストシーズンでの活躍は目覚ましいものがあった山本由伸も、ドラフト4位で入団した1人だ。

都城高からドラフト4位でオリックス・バファローズに入団。高卒2年目からリリーフとして54試合に登板。32ホールド、防御率2.89の好成績を収め頭角を現した。

先発投手として臨んだ2019年には、20試合の登板で8勝6敗、防御率1.95をマーク。最優秀防御率のタイトルを獲得した。

2021年には26試合に登板し18勝5敗、防御率1.39という圧倒的な成績を残し、自身初の投手4冠を達成。沢村賞にも輝き、名実ともにNPBの絶対的エースへと駆け上がった。

2023年には23試合の登板で16勝6敗、防御率1.21の好成績を収め、前人未到の3年連続投手4冠、沢村賞を獲得。満を持して海を渡り、ロサンゼルス・ドジャースに入団した。

昨季はシーズンでは7勝にとどまったが、プレーオフで好投しチームの世界一に貢献。今季もプレーオフでフル回転し、日本人選手では松井秀喜以来となるワールドシリーズMVPを受賞した。

プレーオフの評価は含まれない為、サイ・ヤング賞には届かなかったが、それに匹敵するほどの存在感を発揮した。MLB3年目の来季は、さらなる進化を見せるのだろうか。

近藤健介

[caption id="attachment_240536" align="aligncenter" width="530"] 福岡ソフトバンクホークスの近藤健（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：173cm／85kg

・生年月日：1993年8月9日

・経歴：横浜高

・ドラフト：2011年ドラフト4位

毎シーズン安定した成績を残す、福岡ソフトバンクホークスの近藤健介。ドラフト4位から大きく羽ばたいた選手だ。

横浜高から2011年ドラフト4位で北海道日本ハムファイターズに入団した近藤は、2015年に本格ブレイク。129試合に出場して規定打席に到達すると、打率.326をマーク。

しかし、翌年以降は怪我に苦しみ、チームが日本一を果たした2016年も80試合の出場に終わった。

その後も全試合出場こそ果たせなかったが、出塁率は毎年4割超えの数字をキープ。2022年オフ、フリーエージェント権（FA）を行使してソフトバンクに移籍した。

新天地では移籍1年目にプロ初の全試合出場を達成。キャリアハイの26本塁打を放ち、自身初の本塁打王に輝いた。

昨シーズンは首位打者（.314）、シーズンMVPを獲得。今季は怪我に悩まされ規定打席に到達しなかったが、それでも打率.301と本来のバッティングを披露。

日本シリーズでも要所で活躍を見せ、チームの日本一に大きく貢献。日本を代表する天才打者として来季も猛威を振るうだろう。

万波中正

[caption id="attachment_240538" align="aligncenter" width="530"] 北海道日本ハムファイターズの万波中正（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／101kg

・生年月日：2000年4月7日

・経歴：横浜高

・ドラフト：2018年ドラフト4位

今季は思うような成績を残せなかった万波中正も、ドラフト4位指名で入団している。

高校時代から長打力が注目されていた万波。荒削りな部分も指摘されていたが、2018年ドラフトでは北海道日本ハムファイターズが4位で指名し、プロ入りを果たした。

ルーキーイヤーに一軍デビューを飾るも、定位置を掴むことは出来ず、ファームで鍛錬を重ねた万波。

2021年に一軍で5本塁打を放つと、翌2022年には100試合に出場し自身初の2桁本塁打（14本）をマーク。持ち前のパワー、さらに強肩でファンを魅了した。

さらに2023年、141試合の出場でキャリアハイの25本塁打、74打点を記録。本塁打王獲得まであと1本と迫る長打力を発揮し、主力打者としての地位を不動のものとした。

しかし、今季は最終的に20本塁打を放ったものの、月間打率が3割を超えた月は1度もなかった。今季の悔しさを晴らし、来季こそ念願のリーグ優勝、日本一を狙う。

清水達也

[caption id="attachment_218302" align="aligncenter" width="530"] 【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／95kg

・生年月日：1999年11月3日

・経歴：花咲徳栄高

・ドラフト：2017年ドラフト4位

ドラフト4位で中日ドラゴンズに入団した清水達也は、リリーフでフル回転を見せ続けている。

花咲徳栄高では夏の甲子園に出場し、3年夏に全国制覇。2017年ドラフト会議では4位指名を受け中日に入団。

プロ2年目となる2019年にファームで防御率2点台の成績を収め、プロ初先発初勝利も記録。早くから大器の片鱗を見せつけた。

翌年以降は一軍では結果を残せないシーズンが続いたものの、2022年に中継ぎに転向し本格ブレイク。54試合に登板して32ホールドを挙げ、リリーフでの地位を確立した。

中でも昨季はキャリアハイの60試合に登板。同じくキャリアハイの36ホールドを収め、防御率も1.40と過去最高の成績を残した。

勤続疲労に悩まされるリリーフ選手も珍しくないが、今季まで4シーズン連続で50試合以上に登板。

すでに通算136ホールドポイントを積み重ねており、最終的にはどこまで伸ばすのか注目が集まる。

平良海馬

[caption id="attachment_240539" align="aligncenter" width="530"] 埼玉西武ライオンズの平良海馬（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：173cm／93kg

・生年月日：1999年11月15日

・経歴：八重山商工

・ドラフト：2017年ドラフト4位

先発、リリーフの両方で結果を残しているのが、埼玉西武ライオンズの平良海馬である。

八重山商工での甲子園出場は果たせず、2017年ドラフト4位で西武入り。高卒2年目となる2019年に26試合の登板で防御率3.38を記録するなど、早くも頭角を現した。

翌年には54試合に登板して防御率1.87と目覚ましい成績を残し、新人王を獲得。20試合連続無失点を記録したように、圧巻のピッチングで大活躍した。

また、2021年は38試合連続無失点の当時のNPB記録を樹立。62試合登板で防御率0.90という驚異的な数字を叩き出した。

先発に転向した2023年は、規定投球回をクリアして11勝。適応能力の高さを披露し、チームの大黒柱となった。

チーム事情もありクローザーとしてフル回転した今季は、自己最高の31セーブでセーブ王に輝いた。来季もチームのために腕を振り、歓喜の瞬間をもたらし続けるだろう。

坂倉将吾

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／91kg

・生年月日：1998年5月29日

・経歴：日大三高

・ドラフト：2016年ドラフト4位

今季は最後まで苦しみ続けた坂倉将吾。ドラフト4位で入団してプロ10年目を迎える来季、なんとしても復活を果たしたいところだ。

日大三高時代から打てる捕手として注目を集め、2016年ドラフト4位で広島東洋カープに入団。プロ2年目、ファームで打率.329のハイアベレージを残し、一軍出場も徐々に増えていった。

翌年以降は強打を活かすため、内野手での出場も経験。2021年は132試合に出場し、打率.315、12本塁打と大きな飛躍を見せた。

さらに2022年は全試合出場を達成。打率.288、16本塁打を放ち、68打点を記録。広島打線に欠かせない存在となった。

その後もパンチ力を武器に活躍し、昨季まで4年続けて2桁本塁打を達成。正捕手として輝きを放った。

ところが、今季は開幕前の怪我が影響したのか、打率.238と低調に終わった坂倉。万全な状態で来季を迎え、本来のバッティングで貢献できるだろうか。

