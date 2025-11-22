ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫の状態に言及した。21日、地元メディア『Sussex World』が伝えている。

現在28歳の三笘は今季、プレミアリーグでは開幕から6試合連続でスタメン出場を果たし、1ゴール1アシストを記録していたが、9月27日に行われたチェルシー戦で足首を負傷してしまうと、以降は欠場が続いており、状態には注目が集まっている。

それでも、今月15日にはブライトンの公式X（旧：ツイッター）などで三笘がトレーニングに励んでいる様子が公開され、復帰に近づいていることが明かされていたことから、22日に行われるプレミアリーグ第12節のブレントフォード戦で復帰する可能性が噂されている。

そんななか、ヒュルツェラー監督は改めて三笘の状態に言及。「簡単に予測できるものではない。徐々に近づいている。今は痛みに対処するだけだ。大した問題ではない。すべて回復したので大丈夫だろう」と語りながら、戦列復帰にはもう少し時間がかかる可能性を示唆した。

「彼が痛みにどう対応していくかを見極める必要がある。正確な復帰時期を言うことはできない。構造的に問題はない。様々な方法があるけど、彼の反応は個人差が大きいため、適切な方法を見つける必要がある」

「必ず復帰できることを確信はしている。すでにピッチに立って、懸命にトレーニングをしている。体力的にも良好な状態だ。あとは最後のステップを踏むだけだ」