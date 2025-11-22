Uー17日本代表のキャプテンを務めたGK村松秀司（ロサンゼルスFC）が、FIFA Uー17ワールドカップ カタール2025のオーストリア代表戦を振り返った。

21日、日本は準々決勝でオーストリアと対戦。3度目のベスト4挑戦となった中、序盤から押し込んでいく展開となる。決定機を迎えるもゴールが遠かった日本。一方で、Uー17北朝鮮代表とのラウンド16ではビッグセーブを見せていたGK村松は、この試合でも何度となくピンチを防いでいた。

後半、一瞬の隙を突かれてショートコーナーからのミドルシュートで失点した日本。村松は後半アディショナルタイムにPKをセーブするなど奮闘を見せたが、ゴールが遠く1ー0でベスト8敗退となった。

試合後、フラッシュインタビューに応じた村松は「このチームはちゃんと戦ったので、めっちゃ悔しいです」と率直にコメント。チームはしっかりと戦い、過去最高成績となるベスト8まで進出したが、「絶対に決勝に行きたかったですが、このチームで1人1人が自信を持って、ここまで来れたことは凄いこと。ありがたいです」と、チームメイトの奮闘ぶりをキャプテンとして感謝した。

日本からも大きな声援があったことについては「ここまでサポートしてくれてありがとうございます。ワールドカップではなくても、他の大会でも日本代表の応援よろしくお願いします」とコメント。感謝とともに、この先もサポートをしてもらいたいとコメントした。

