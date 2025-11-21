テレ東のドラマ『コーチ』(毎週金曜21:00〜21:54)に出演中の俳優・阿久津仁愛にインタビュー。前回は『コーチ』で共演する唐沢寿明とのエピソードや、役づくりについて話を聞いた。今回は、彼にとって芝居の原点とも言える舞台について話を聞いた。(全2回インタビューの2回目)

阿久津仁愛 撮影：泉山美代子

ミュージカル『テニスの王子様』初演後に届いた手紙

――阿久津さんは舞台と映像、どちらの現場も経験されています。それぞれの違いや魅力を感じるところはありますか?

舞台は、ステージに立った瞬間に自分の表現がそのまま作品に直結する場所だと感じています。だからこそ、のびのび演じられるように稽古でしっかりと準備をしておくイメージがあります。

特に2.5次元の作品では原作があって、アニメを観て育ってた方も多く客席にいてくださるので、キャラクターに自然に見えるように演じることを、一番大事にしています。

――原作があって、キャラクターの“正解”がある世界だと、プレッシャーも大きいのでは?

どうだろう……僕にとって最初の大きな仕事だったミュージカル『テニスの王子様』のときは、本当にたくさんのご意見をいただきました。初演の頃は特に、「もっと良くなってほしいからこそ、率直に伝えます」という内容のお手紙をいただいたり。

――手紙ですか。

そうなんです。真剣に作品を観てくださっているからこその言葉だと受け取りました。SNSでもいろいろな反応があって、当時の自分には大きな励みにもプレッシャーにもなりました。初めての仕事で必死だったので、観てくださる方の視点にまで思いが至っていなくて……。でも、そのときに気づけたことが大きかったです。

そこから少しずつ自分を客観視できるようになって、プレッシャーとの向き合い方も変わった気がします。それでも、作品の初演で世界で最初に挑むというときは、やっぱり怖いです。『HUNTER×HUNTER』THE STAGEの初演のときも、正直に言えばとても怖かったです。

『鬼滅の刃』舞台演出の末満健一氏からもらった“金言”

――阿久津さんはキルア役を演じられましたね。

キルアはたくさんの方に愛されているキャラクターですよね。僕自身も大好きなので、(原作のファンの方に)どうすれば好きになってもらえるだろうと考え続けました。

以前『鬼滅の刃』の舞台に出演したときに、演出の末満(健一)さんが「2.5次元の芝居は、最初の一言目でキャラらしさを自然に出せれば、その後は自分の色を出しても受け入れられやすい」とお話しされていて、それがとても印象に残っているんです。

それ以来、最初の登場の印象づくりをとても大切にしています。そこでしっかりキャラクターらしさを出せれば、その先は少しずつ自分なりの表現も自然に、観ている方たちに馴染んでいくのではと思うんです。