大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、サンディエゴ・パドレスからタナー・スコット投手を獲得した。同地区でしのぎを削るライバルからの引き抜きは話題となったが、今オフはその再現が見られる可能性があるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

獲得候補とされているのは、今季40セーブを挙げた絶対的クローザーであるロベルト・スアレス投手。2022年オフに5年4600万ドルの契約を結んでいたが、今オフは残り契約を破棄してフリーエージェント（FA）になっている。

同メディアは「ブリーチャーレポートのティム・ケリー記者は、ドジャースがスアレスと2年2600万ドル、2028年には球団オプション1400万ドルで契約を結ぶと予想した」としつつ、「パドレスは今季途中にメイソン・ミラー投手を獲得し、さらにアドリアン・モレホン投手とジェーソン・アダム投手もブルペンに戻ってくる。そうした状況を考えると、おそらくスアレスを手放すだろう」というケリー記者の見解を紹介。

続けて、「ドジャースは昨オフ契約を結んだスコットが散々な結果に終わった。そのため、サンディエゴの別のスター選手との複数年契約に二の足を踏むかどうかは疑問だ。パドレスファンは来季、ドジャースのブルペンからスアレスが出てくるのを嫌うかもしれないが、こうしたユニフォームの交換はどんな激しいライバル関係にも彩りを添えることができる」と記している。

