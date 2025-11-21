西武は21日、ドラフト1位指名した小島大河（明治大）と入団交渉を行なった。

小島は球団を通じて、「サインを終えて、いよいよライオンズの一員になるんだという実感が湧き、嬉しい気持ちでいっぱいです。まずは一軍で試合に出続け、新人王を獲得できるように全力で取り組みたいと思っています。自分が打席に立った瞬間に、ファンの皆さんがワクワクしてくれるような選手になりたいです。打撃が持ち味なので、数字としては3割を目指して、日々の練習からしっかり積み上げていきます」とコメントした。