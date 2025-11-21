「球界の盟主」と呼ばれ、プロ野球界を牽引する存在の読売ジャイアンツ。選手の憧れの球団として認識されることも多く、実績を残した選手が移籍することも珍しくなかった。ただ、中にはわずかな在籍期間で退団した選手もいる。今回は、FAで巨人に入団したが、3年以内にチームを去った選手を紹介する。

落合博満

[caption id="attachment_202655" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の落合博満（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／82kg

・生年月日：1953年12月9日

・経歴：秋田工 - 東洋大 - 東芝府中

・ドラフト：1978年ドラフト3位

圧倒的な成績で活躍し続けた落合博満。球史に残る天才打者だが、読売ジャイアンツでのプレーは3シーズンにとどまった。

ロッテオリオンズ（現・千葉ロッテ）に入団後、プロ3年目には127試合出場で打率.326、33本塁打と本領を発揮。この年を皮切りにスター街道を駆け上がり、1982年に当時では最年少となる三冠王を獲得した。

その後も首位打者、本塁打王といった打撃タイトルを複数回獲得し、球界屈指の強打者として君臨。中日ドラゴンズでもプレーしたのち、1993年オフにFA（フリーエージェント）権を行使し、巨人に移籍した。

成績が下降気味だった背景もあり、活躍に懐疑の目も向けられていたが、1995年、96年は打率3割をクリア。自らの矜持を見せた。

しかし、巨人が清原和博の獲得に動き、結果として落合は退団。最後の2シーズンを日本ハムファイターズ（現：北海道日本ハム）で過ごし、1998年に現役を引退した。

門倉健

[caption id="attachment_139321" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の門倉健（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：193cm／90kg

・生年月日：1973年7月29日

・経歴：聖望学園高 - 東北福祉大

・ドラフト：1995年ドラフト2位

中日ドラゴンズなど3球団でプレーしたのち、読売ジャイアンツに在籍した選手が門倉健である。

東北福祉大から中日に入団し、ルーキーイヤーに14試合登板で7勝をマーク。また、1997年、98年は2年連続で10勝を挙げた。ただ、1999年は2勝に終わり、同年オフにトレードで大阪近鉄バファローズへ移籍となった。

近鉄で4シーズンを過ごし、2004年からは横浜ベイスターズ（現・DeNA）の一員に。2005年は最多奪三振（177奪三振）のタイトルを獲得した。そして2006年オフ、MLB移籍の可能性もあった中、巨人でのプレーを選択した。

しかし、巨人入団後の門倉は苦しい期間の連続。移籍1年目はわずか1勝に終わり、防御率5.97と期待された成績を残せなかった。

翌2008年はリリーフで11試合に登板するも、登板機会が増えないままシーズン終了。計2シーズンで1勝という成績に沈み、NPBでのプレーはこの年が最後になった。

以降はシカゴ・カブスとマイナー契約を結び、KBOリーグでもプレー。その後、2013年1月に現役を引退した。

山口俊

[caption id="attachment_240483" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の山口俊（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／98kg

・生年月日：1987年7月11日

・経歴：柳ヶ浦高

・ドラフト：2005年高校生ドラフト1巡目

横浜ベイスターズ（現・DeNA）から読売ジャイアンツに移籍した山口俊は、巨人を1度去ったことがある。

ドラフト1巡目指名で横浜入りを果たすも、先発では結果を残せなかった山口。リリーフに配置転換されると、2009年は51試合に登板するなど、自らの存在価値を高めていった。

2012年に通算100セーブを達成し、先発再挑戦を経て2016年に初の2桁勝利（11勝）をマーク。その後、2016年オフに国内FA（フリーエージェント）権を行使して巨人に移籍した。

2019年には26試合登板で15勝4敗、防御率2.91を記録して最多勝に輝くと、同年オフにポスティングシステムを申請。トロント・ブルージェイズに入団することになり、巨人の歴史上でも初のポスティングによる移籍となった。

しかし、MLBの壁は高く、2021年途中に巨人復帰。2019年のような活躍はできず、戦力外通告を受けた。

野口茂樹

[caption id="attachment_139317" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の野口茂樹（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：179cm／88kg

・生年月日：1974年5月13日

・経歴：丹原高

・ドラフト：1992年ドラフト3位

読売ジャイアンツで苦しい3シーズンを過ごした野口茂樹。中日ドラゴンズ時代の印象を考えると、まさかの成績だったと言えるだろう。

野口はドラフト3位で中日の一員になったものの、入団後は芽が出ない期間が続いた。それでも、1998年に14勝をマークし、一躍チームのエース格へと成長を遂げた。

さらに翌1999年には自己最多の19勝を挙げ、最多勝こそ逃すもセ・リーグMVPを受賞。中日で3度の2桁勝利を達成するなど、左腕として貴重な活躍を見せた。

その後は勝ち星が伸びないシーズンも過ごしつつ、2005年オフにFA（フリーエージェント）権を行使し、巨人への入団が決まった。

実績十分な選手だけに期待も集まったが、2006年はわずか1試合の登板に。翌2007年こそリリーフで31試合に登板するも、2008年は一軍のマウンドに立てず、同年オフに戦力外通告を受けて退団となった。

藤井秀悟

[caption id="attachment_240464" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の藤井秀悟（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：175cm／86kg

・生年月日：1977年5月12日

・経歴：今治西高 - 早稲田大

・ドラフト：1999年ドラフト2位

ヤクルトスワローズ（現・東京ヤクルト）で実績を残した藤井秀悟も、読売ジャイアンツではわずかのプレー期間に終わった。

1999年ドラフト2位でヤクルトに入団し、プロ2年目の2001年に14勝を挙げて最多勝のタイトルを獲得。翌2002年も10勝をマークし、防御率は自己最高の3.08をマークした。

しかし、翌年以降はけがに苦しんだこともあり、以前の面影が見られなくなっていた。2008年にはトレードで北海道日本ハムファイターズに移籍したが、2シーズンで計10勝にとどまった。

2009年オフには国内FA（フリーエージェント）権を行使し、巨人に移籍。名門球団のユニフォームに袖を通した。

移籍1年目こそ7勝の成績を残したが、翌年は未勝利のシーズンを過ごした藤井。すると、村田修一のFA移籍にともなう人的補償として、横浜DeNAベイスターズに入団した。

DeNAでは2年合計で13勝と意地を見せたものの、2014年オフに戦力外通告。プロ通算83勝を積み重ねて、ユニフォームを脱いだ。

炭谷銀仁朗

[caption id="attachment_240465" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の炭谷銀仁朗（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／98kg

・生年月日：1987年7月19日

・経歴：平安高

・ドラフト：2005年高校生ドラフト1巡目

来季でプロ21年目を迎え、複数球団でプレーした炭谷銀仁朗は、読売ジャイアンツで3シーズン過ごした経緯がある。

炭谷は平安高から西武ライオンズ（現・埼玉西武）に入団。2009年には112試合に出場すると、2011年以降はスタメンマスクを被る試合が増加した。

打率は2割台前半のシーズンが多く見られたが、2017年には規定未到達ながら打率.251と、打撃でも存在感を発揮。そして2018年オフ、海外FA（フリーエージェント）権を行使して巨人への移籍を決断した。

スタメンでの出場は多くなかったものの、控え捕手として重要な役割を担った炭谷。ただ、巨人3年目のシーズン途中、トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスに移った。

楽天でも3シーズンプレーしたのち、昨季から古巣・西武に復帰。ベテランの域に突入している炭谷は、試合中だけでなく試合以外の部分でも、チームに大きな貢献をもたらしているだろう。

【了】