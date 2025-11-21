大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、通算4度目のMVPを手にした。二刀流としての圧倒的な支配力は、もはや当然とさえ思われる存在となりつつあるが、「大谷の全盛期は永遠ではない」という厳しい現実を持ち上げる人もいる。米メディア『ドジャース・ウェイ』のエマ・リンガン記者が言及した。

大谷は来年で32歳を迎え、投げられなくなれば外野手に移行する未来もあり得ると予想されている。もし大谷の支配力が終われば、野球は再び元の姿に戻るとも言われ、労使問題や人気低迷の懸念が再び表面化する可能性が示された。

これは“大谷時代”がいかに特別かを示すと同時に、その終わりが球界全体に与える影響を指摘するものだ。

ここ10年近く、大谷は単に野球界最高の選手というだけでなく、野球という文化そのものを再び世界の舞台に押し上げた存在だった。二刀流の衝撃は競技の枠を超えている。

大谷と球界の人気の関係性についてリンガン氏は「彼が引退するか衰えを見せた時、MLBは再びそれらの問題と向き合わざるを得なくなる。大谷のMVPの先にある未来は彼の衰退を嘆くものではない。野球界の衰退に備えるためのものだ」と言及した。

【関連記事】

【了】