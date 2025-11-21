NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。特に今季は、戦力外の早期化が目立ち、入団から歴の浅い選手も戦力外の対象となっている。ここでは、プロ2年目で戦力外通告を受けた選手を紹介する。

村田賢一

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／88kg

・生年月日：2001年8月31日

・経歴：春日部共栄高 - 明治大

・ドラフト：2023年ドラフト4位（ソフトバンク）

即戦力と期待されながらも、プロ2年目の今季は一軍登板なしに終わった村田賢一。わずか2年で戦力外通告を受けた。

明治大では3年春から先発に定着すると、4年時には大学日本代表に選出。多彩な変化球を操る実戦派投手として評価を高め、2023年ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスに入団した。

ルーキーイヤーの昨季は、中継ぎで開幕一軍入り。しかし、デビュー戦で本塁打を献上し、1回2失点とほろ苦いマウンドに。

以降はファーム暮らしが続き、二軍でも12試合（51回1/3）を投げ、3勝5敗、防御率4.38といまひとつの結果に終わった。

今季は一軍登板がなく、二軍では27試合登板（6先発）で6勝3敗、防御率4.03。奪三振率4.50、被打率.277と一軍から声がかかるようなアピールができなかった。

プロ2年目ながら、ドラフト会議後の10月27日に戦力外通告を受け、育成再契約が打診されている。

