ヴァンフォーレ甲府は21日、DF山本英臣に関する週刊誌等の報道を受け、クラブ内での調査の結果、同選手に対して科した処分内容を発表した。

山本については、一部週刊誌によって不倫疑惑が報じられており、甲府は同報道を受けて、18日付で「今後、本人に対して、事実確認を行い、適切な対応に努めて参ります」と伝えていた。また、翌19日には山本自身の申し出により、同日付けでクラブの活動を停止することも明かされていた。

このような状況の中、甲府は21日、今回の山本に関する報道を受けての処分内容を発表した。甲府は「この度は、弊クラブ所属である山本英臣選手に対する週刊誌等の報道に関して、クラブに関わるすべての皆様に対し、多大なるご迷惑とご心配をお掛け致しましたことにつきまして、心からお詫び申し上げます」とした上で、本件に関する調査の結果を報告。山本自身はクラブとチームへの社会的信用を毀損したことを認めており、山本に対しては「クラブとチームの社会的信用を毀損した責任」として、2カ月間にわたって減俸10％、佐久間悟代表取締役社長に対しては「管理責任」として、1カ月間にわたって減俸5％とする処分内容を公表した。

また、甲府はクラブとして「最後になりますが、クラブをお支え頂いております多くの皆様にご迷惑とご心配をお掛けしたこと対し、改めてお詫び申し上げます」と発信。報道の対象となった山本自身も、次のような言葉で事実関係を説明し、謝罪した。

「この度は、私のプライベートに関する事象が報道されたことにより、いつもご声援を頂いているファン・サポーターの皆様方やチームとクラブ関係者の皆様方及び、スポンサー企業様を含めて、クラブに関わる多くの皆様方に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことについて、心からお詫び申し上げます」

「本件につきましては、諸事情によって、報道内容の真贋を含め私からお伝えできることは多くは無いものの、既にこの報道以前に相手の配偶者様との間で事実関係を含めて、合意により解決がなされております。全ては、私の認識の甘さから招いた事態であり、深く反省しております。また、私に対するご批判についても真摯に受け止める所存であります」

「皆様方に対しては、現状の私から何かをお願いできる立場には無い。ということは十分に理解しておりますが、報道関係者各位には、本件について言及することによって傷つく方がおられることや、厳しいシーズンを戦っているクラブ関係者とクラブをお支え頂いている多くの関係者の皆様方へのご配慮を頂きたくお願い申し上げます」

山本は1980年6月26日生まれの現在45歳。ジェフユナイテッド市原（現：ジェフユナイテッド千葉）の育成組織出身で、1999年にトップチームへ昇格を果たし、2003年から甲府でプレーしている。ここまで公式戦通算646試合出場14ゴール13アシストという成績を残し、3度のJ1リーグ昇格や、クラブ史上初の天皇杯優勝に貢献。今シーズンはここまで公式戦2試合の出場に留まっている。