Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 愛知県での思い出「やっぱり味噌カツがおいしいんだ！」「おいしいご飯は元気出るね!!」







URLをコピー



3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！ ミセスLOCKS！」（毎週月曜 23:08頃〜）。 11月10日（月）の放送では、現在開催中の5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」で訪れた愛知県での思い出などについて語り合いました。 ――ミセスのグループ史上最大規模となる5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」が10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤからスタート。ツアーは11月1日（土）～11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム、11月8日（土）～11月9日（日）福岡県・みずほPayPayドーム福岡、11月15日（土）～11月16日（日）大阪府・京セラドーム大阪、12月15日（月）～12月16日（火）東京都・東京ドーム、12月19日（金）～12月20日（土）東京都・東京ドームで開催。全12公演をおこない合計55万人の動員を予定しています。 大森： りょうちゃん（藤澤）、どうですか？ 愛知！ 藤澤： やっぱりね、味噌カツがおいしいんだ！ 大森： そうなんだよね～！ 藤澤： 今回のツアーの時にもね！ 大森： 食べたな〜！ 藤澤： いただきましたけれども、元気が出ますね！ やっぱり、おいしいご飯は元気出るね！ 大森： 元気出る。好き！ 藤澤： ね！ 大森： 味噌カツ好き！ 番組では他にも、番組内での“新企画”を発表する場面もありました。 ＜番組概要＞ 番組名：SCHOOL OF LOCK! パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin） 放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55 番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info

本記事は「TOKYO FM＋」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。

他媒体からの提供記事の情報について







URLをコピー



※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。