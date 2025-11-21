Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架 愛知県での思い出「やっぱり味噌カツがおいしいんだ！」「おいしいご飯は元気出るね!!」

11月10日（月）の放送では、現在開催中の5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」で訪れた愛知県での思い出などについて語り合いました。
――ミセスのグループ史上最大規模となる5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」が10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤからスタート。ツアーは11月1日（土）～11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム、11月8日（土）～11月9日（日）福岡県・みずほPayPayドーム福岡、11月15日（土）～11月16日（日）大阪府・京セラドーム大阪、12月15日（月）～12月16日（火）東京都・東京ドーム、12月19日（金）～12月20日（土）東京都・東京ドームで開催。全12公演をおこない合計55万人の動員を予定しています。
大森： りょうちゃん（藤澤）、どうですか？ 愛知！
藤澤： やっぱりね、味噌カツがおいしいんだ！
大森： そうなんだよね～！
藤澤： 今回のツアーの時にもね！
大森： 食べたな〜！
藤澤： いただきましたけれども、元気が出ますね！ やっぱり、おいしいご飯は元気出るね！
大森： 元気出る。好き！
藤澤： ね！
大森： 味噌カツ好き！
番組では他にも、番組内での“新企画”を発表する場面もありました。
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info