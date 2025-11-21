堀田茜 結婚式を挙げるうえで大切にしたことは？「海外でもやってみたかったし、憧れはあったのですが」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。11月16日（日）、23日（日）、30日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する堀田茜（ほった・あかね）さんです。16日の放送では、昨年4月に結婚を発表し、今年11月に結婚式を挙げたことを報告した堀田さんに、挙式をするうえでこだわった点などについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：式を挙げるうえで「絶対にここがいい」とか「これは絶対こだわる」みたいなことはありましたか？堀田：最初は、海外でもやってみたかったし、憧れはあったのですが、現実的に考えて、親族が海外まで来られるか、高齢の方もいらっしゃったりとかするので、飛行機とかしんどいよね、となって国内でやることになりました。国内でも、みんなが気兼ねなく集まれる場所はどこだろうと考えると、やはり都内になったので、場所のこだわりは特になく、結局みんなが気軽に集まれる場所で決めました。あと、こだわりは、“気兼ねなく楽しめるパーティー”みたいなのをテーマに挙げました。場所は六本木のザ・リッツ・カールトンだったのですが、すごく素敵で。格式というか。FUKAMI：リッチですよね。天井も高いし。堀田：そうなのです。本当にリッチなホテルを選んでしまったので（笑）。さまざまな写真を見せてもらうなかで、お花もいっぱいで、壁一面お花が飾ってあって……みたいな結婚式もできますよ、と言ってもらったのですが、それよりかは、場所がそもそもリッチなので、そこで「カジュアルに楽しめるパーティーにしたい」という思いでやりました。FUKAMI：逆にね。堀田さんの披露宴は夜の披露宴だったということですが、夜にする人はめずらしいです。堀田：そうなんですね。私が式を挙げたホテルは午前と午後の部があって、たまたまその午後が空いていたので、じゃあ午後にします、となったのですが、結果いろいろよかったなと思っています。夜景も素敵でしたし、あとはシンプルに当日、早起きしなくてよかった（笑）。FUKAMI：確かに。堀田：午前の式だと、6時半とか7時に起きてそこからスタートになるのですが、8時とか9時ぐらいにゆっくり起きて、いつものように朝ごはんを食べて、ゆっくり準備して家を出られました。準備をして家を出るまでの時間も、ワクワクしながら家でいつもの通りの時間を過ごせたのがすごく贅沢だったので、夕方の式はすごくお勧めです。番組では他にも、結婚式を挙げた経緯やボディメイク、スキンケアなどのこだわりになどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/