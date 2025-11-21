大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、ブルペン陣の補強が最重要だと見られている。昨季、ドジャースの救援防御率はメジャー10番目に悪い4.27で、シーズン後半は緊張感の高まる場面を任せられる投手が不足していた。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

ブランドン・ゴームズGMは「絶対に必要というわけではないが、実績あるクローザーが手に入るなら素晴らしい」と述べており、フリーエージェント（FA）かトレードのいずれかで獲得する可能性が高いと見られる。

ドジャースは昨オフにもクローザー候補としてタナー・スコット投手を獲得したが、結果は期待外れだった。スコットは61登板で防御率4.74と前年の1.75から急落し、33回のセーブ機会のうち10回も失敗した。

今オフの市場にも実績者が豊富であり、ニューヨーク・メッツのエドウィン・ディアス投手や、サンディエゴ・パドレスのロベルト・スアレス投手らの獲得に動く可能性がある。

注目の集まるドジャースの動向についてコロマ氏は「ドジャースは今オフのFA市場で多くの選択肢を有しており、2026年のワールドシリーズ制覇を目指す中で、さらに戦力を強化する見込みだ」と言及した。

