大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場でどのような選手を補強するか注目されている。主な補強ポイントはリリーフと外野だが、他球団の主力先発を狙って大型トレードを仕掛ける案も浮上しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

獲得候補と目されるのは、ワシントン・ナショナルズ所属のマッケンジー・ゴア投手。今季はナショナルリーグ東地区断トツ最下位（66勝96敗、4位アトランタ・ブレーブスとは10ゲーム差）に沈んだチームの中で、30登板、5勝15敗、防御率4.17、185奪三振と奮闘したエース左腕だ。

同メディアは「完全な再建モードにあるナショナルズは、ゴア以外の先発は壊滅的で、平均以上の防御率を記録した投手はいなかった。チームは将来の競争力を支える若手選手の獲得を切望しており、ドジャースの充実したファームシステムはその可能性を十分に提供している」としつつ、ドジャースがホスエ・デポーラ外野手、アレックス・フリーランド内野手、エドゥアルド・キンテロ外野手、マイク・シロタ外野手と引き換えにゴアを得るトレード案を提案。

続けて、「ロサンゼルスは投手陣に圧倒的な層の厚さを誇り、マイナーにも多くの投手陣を揃え、将来への布石を打てるだけの余裕がある。大谷らが既にいる先発陣にゴアが加われば、球界屈指の投手陣が誕生することになるだろう」と記している。

【関連記事】

【了】