なえなの「眠そうだけど、別に眠くない。だるそうだけど、別にだるくない」今の自分にキャッチコピーを付けるとしたら？

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:25）。

11月のマンスリーゲストは、タレントの「なえなの」さんです。11月１日（土）の放送では、SNS総フォロワー数700万人を超えるなえなのさんが、自身のキャッチコピーについて語りました

＜なえなのさん・プロフィール＞

2001年1月生まれ、静岡県出身のなえなのさん。YouTubeやTikTokなどSNSの総フォロワー数700万人を超える活躍をしています。 2021年に恋愛リアリティーショー「恋とオオカミには騙されない」に出演。その後、俳優、歌手デビューと幅広く活動。現在は、読売テレビで放送中のドラマ「推しの殺人」（毎週木曜23:59～）で駒場ミチル役として出演しています。 そして、最先端のIT＆AIトレンドをわかりやすく、楽しく紹介するTOKYO FMのラジオ番組「セブン銀行 presents エバンジェリストスクール！」（毎週金曜12:30～）のパーソナリティも担当しています。

鞘師：これから4週ご一緒させていただきますが、この番組では1週目に「あなたの今のキャッチコピーを教えてください」とお聞きしています。なえなのさんの今のキャッチコピーを伺ってもいいですか？

なえなの：はい。

「眠そうだけど、別に眠くない。だるそうだけど、別にだるくない。なえなの です」

鞘師：合ってます！ このまま自己紹介のときに使えそうなフレーズですね。

なえなの：嬉しいです。

鞘師：確かに、なえなのさんはアンニュイな雰囲気があります。「眠いの？」と言われること多いですか？

なえなの：多いですし、里保さんも思っていましたよね（笑）？

鞘師：ちょっと思っていたかもしれないです（笑）。

なえなの：そんな雰囲気感じました。よく言われます。「眠そう」「二日酔いなの？」とか（笑）。

鞘師：でも、はつらつとした気持ちのときもトーンは変わらないんですか？

なえなの：あまり変わらないかもしれません。ずっとこのままかも。結構今、（テンションが）高いほうですよ！

鞘師：本当ですか!?

なえなの：結構高いです、今（笑）。

番組では他にも、SNSの使い分けや活動のきっかけなどについて語る場面もありました。

