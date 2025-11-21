DeNA、春季キャンプ地と期間を発表　限定イベント『BAY BLUE FESTIVAL』も…

横浜DeNAベイスターズは20日、2026年春季キャンプ『2026 SPRING CAMP Supported by Umios』についてキャンプ地および実施期間を発表した。

一軍は2026年2月1日（日）〜23日(祝・月）の期間にてユニオンですからスタジアム宜野湾で、ファームは4年ぶりに2026年2月1日（日）〜22日（日）の期間にて嘉手納野球場で実施。

一軍のキャンプ地である宜野湾では、マスコットの DB.スターマン、DB.キララに加え、BART & CHAPY が登場するほか、沖縄を代表する伝統的な染め物である“紅型”のオリジナルデザインを使用した春季キャンプ限定グッズを発売する。

また、11月22日(土)、23日(祝・日)開催の『横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』との連動企画も用意。

『横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』会場および春季キャンプ地にて、2026 年シーズンに向けて始動しているチームへの応援メッセージを募集するブースの設置と、各会場でスタンプを集めるとノベルティがもらえるスタンプラリーを実施する。

2026年春季キャンプの冠スポンサーは、マルハニチロ株式会社 (2026年3月にUmios株式会社へ社名変更を予定) に引き続きの協賛が決定。マルハニチロ株式会社の協賛は、7年連続となる。

今後、球団公式ホームページ内の春季キャンプに関するページにて、参加メンバー等の追加情報が決まり次第発表となる予定だ。

