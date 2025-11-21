大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフフリーエージェント（FA）になったマイケル・コンフォート外野手の退団が確実視されている。空いた枠をどのように埋めるのかは注目されているが、現チームにフィットしそうな候補が浮上しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、ニューヨーク・ヤンキースからFAになっているトレント・グリシャム外野手。今季は143試合、打率.235、34本塁打、74打点と、確実性は少々欠きつつもキャリアハイの本塁打を放っている。

今季138試合、打率.199、12本塁打、36打点に終わったコンフォートに代わりグリシャムが加入すれば、大谷らを擁する打線が強化されることは間違いない。同メディアは「ドジャースは補強を模索するため、FA市場とトレード市場の両方で精力的に調査を行うと予想されている。カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）らの他に注目すべき選手は、ヤンキースをFAになっているグリシャムだ」と主張。

続けて、「彼にとって今季は成績という点では異例の年になった。実績の少なさから、球団は彼に大型契約を結ぶことに慎重な姿勢を示しているかもしれない。彼は今季まで17本塁打以上を打ったことがなかった。また、通算打率は.218だ。同時に、もしドジャースが長打力と打席での忍耐力に信頼を置くなら、短期契約は彼にとってある程度条件に合うように思える」と記している。

