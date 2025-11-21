FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは11月21日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「全開コスパ！クリスマスセール」を開始した。11月28日15時まで。

FRONTIERがクリスマスセール

期間限定のパソコン特価セール。ゲーマー人気の高いGPUやCPUを搭載したゲーミングPCをお値打ち価格でラインナップするという。特典付きのモデルも多数用意。

今回のいちおしモデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS1119」(税込価格279,800円)だ。4K解像度などの高負荷環境でも快適なゲーミングが楽しめ、自分へのクリスマスプレゼントにもおすすめだそう。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS1119」 セール価格279,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

・購入特典：AMDナップサックをプレゼント

モデル名「FRGHLMB650/WS1120」 セール価格295,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS918/NTK」 セール価格147,980円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。