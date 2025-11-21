広島は21日、河野佳投手と来季の育成選手契約締結を発表した。
河野は球団を通じて「もう1度支配下登録されるように、頑張っていきます。皆さん応援よろしくお願いします」とコメントした。
河野は22年ドラフト5位で広島に入団。1年目の23年が8試合、2年目の昨季は13試合に登板して、防御率2.16の成績を残すも、今季は一軍登板なし。ファームでは32試合に登板して、防御率3.66でシーズン終了後に戦力外通告を受けていた。
