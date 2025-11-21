東京ジャイアンツタウン・マネジメントカンパニーは、2026年1月17日（土）にジャイアンツタウンスタジアムで、国立天文台の縣秀彦（あがたひでひこ）氏を講師に招き、冬の天体を観察する「Gタウン・冬の天体観察会」を開催することを発表した。

天体観察会は、広々とした外野フィールドに寝そべりながら、満天の星空をゆったりと眺める「寝そべり星空観察」を楽しむことができ、縣氏の解説のもと、おおいぬ座のシリウス、オリオン座のベテルギウス、こいぬ座のプロキオンを結ぶ「冬の大三角」をはじめ、豪華な冬の星座たちを観察する。

◆ 開催概要

・日時：2026年1月17日（土）18：30～20：00 ※雨天中止

・場所：ジャイアンツタウンスタジアム（Gタウン）

・料金：おとな2,000円 こども（小学生～高校生）1,000円 ※未就学児は無料

・定員：先着300名（事前申込制）

・主催：東京ジャイアンツタウン・マネジメントカンパニー

・協力：みたか星空案内サポーター

・持ち物 ：防寒着、レジャーシートまたは寝袋、懐中電灯、望遠（お持ちの方はご持参可）

__________________________________________

◆ 当日の流れ

18：00～受付開始(場所：Gタウン正面広場)

18：30～開会式・縣秀彦氏による星空解説

18：50～天体観察会

・縣秀彦氏による星空解説

・「星のソムリエ」の皆さんとともに、天体望遠鏡で星空観察(7台用意し、交代で観察)

・外野フィールドで寝そべり星空観察

20：00 終了