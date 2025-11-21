クリスタル・パレスがフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタとの契約延長を目指しているようだ。20日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在28歳のマテタはリヨンやル・アーヴル、マインツを経て2021年1月にクリスタル・パレスへレンタル加入し、1年後に完全移籍へ移行した。ここまで公式戦通算171試合出場54ゴール12アシストという成績を残しており、クラブ史上初のFAカップ制覇にも貢献。プレミアリーグでは直近2シーズン連続で二桁得点を記録しており、今シーズンもここまで公式戦19試合で8ゴール1アシストをマークしている。

日本代表MF鎌田大地らとともにオリヴァー・グラスナー監督率いるクリスタル・パレスを牽引し、先月にはフランス代表デビューも飾ったマテタ。2027年6月30日の現行契約満了まで残り18カ月程となる中、最近ではメガクラブからの関心も囁かれ、本人もステップアップに前向きと報じられている。

クリスタル・パレスはイングランド代表DFマルク・グエイや同MFアダム・ウォートン、コロンビア代表DFダニエル・ムニョスと同様、マテタにも複数のクラブが関心を寄せており、移籍のリスクがあることを認識している模様。未だ合意には至っていないものの、流出を阻止するべく契約延長に向けた交渉をすでに開始しているようだ。

昨年夏のフランス代表MFミカエル・オリーズ（現：バイエルン）、今夏のイングランド代表MFエベレチ・エゼ（現：アーセナル）と、近年は前線の主軸の流出が相次いでいるクリスタル・パレス。マテタとの契約延長は実現するのだろうか。