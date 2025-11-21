日本女子代表（なでしこジャパン）MF松窪真心が、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL／アメリカ女子1部リーグ）の年間最優秀MFに選出された。

2004年7月28日生まれで現在21歳の松窪は、JFAアカデミー福島からマイナビ仙台レディースを経て、2023年夏からノースカロライナ・カレッジでプレー。在籍3年目の今シーズンはNWSL史上最年少ハットトリックを記録するなど、得点ランキング3位の11ゴールをマーク。チームは14チーム中9位と奮わなかったが、26試合で11ゴール4アシストという見事な成績を残した。

この活躍が高く評価され、松窪はNWSLの年間最優秀MFに選出。さらにはAmazon Prime提供のリーグ年間ベストイレブンにも名を連ねている。所属するノースカロライナ・カレッジのクラブ公式サイトによると、松窪はNWSL最多のゴールクリエイト数を記録し、ビッグチャンス創出数でもリーグ最多タイの数字を残していたようだ。

松窪は年間最優秀選手（MVP）候補にも名を連ねていたが、こちらは惜しくも受賞ならず。レギュラーシーズンを首位で終えたカンザスシティ・カレントからマラウイ女子代表FWテムワ・チャインガが得点王とのダブル受賞を果たしている。

なお、松窪は29日に開催されるカナダ女子代表とのMS＆ADカップ2025に臨むなでしこジャパンにも招集されている。

【快挙】松窪真心がNWSLの年間最優秀MFに！