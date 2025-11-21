大谷翔平 最新情報

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、デーブ・ロバーツ監督への独占インタビュー企画『おはようロバーツ』を、2025年11月14日（金）より放送。ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手、日本人3選手の出場に注目が集まる『WBC2026』出場への本音、メジャー挑戦を表明した村上宗隆・岡本和真の獲得の可能性を放送した。



本配信回では、MLBワールドシリーズ2連覇達成から1週間後、サンディエゴにあるロバーツ監督の自宅を初訪問。激闘の余韻が冷めやらぬ中、『ワールドシリーズ舞台裏SP』と題して独占インタビューを実施した。



ワールドシリーズ第7戦、前日に100球近くを投げながら再び登板し、チームを優勝に導いた山本由伸選手の“伝説の連投”について、ロバーツ監督は「第6戦のあと『第7戦で投げられるよう君を準備させる』と由伸に言った」と回顧。



「矢田修センセイが力になって体とメンタルの両方を整えてくれた。由伸はトレーニングスタッフに『投げられる』と伝えていた」と振り返り、「由伸がどれだけ投げられるかは分からなかったけど、プレーオフ前に『負けるという選択肢はない』と言っていた」と準備の背景を明かす。そして山本選手の精神面についても「日本の選手は文化的にも競争心やタフさが根付いているけど、由伸のマインドは本当に強い」と称賛。



また、「ロバーツ監督が選ぶポストシーズン“MVP”は？」という問いには、「由伸です」と即答。「ポストシーズン史上最高の活躍をした一人だと思う」と続けたロバーツ監督は、「チームに最も必要とされたとき、しっかりと応えてくれた。由伸を心から誇りに思っている」と、今季のドジャースを象徴する存在として最大級の敬意を表した。







また、ポストシーズンにはクローザーとして活躍した佐々木朗希選手について、ロバーツ監督は来季からの起用方針を明言。「来シーズンから先発に復帰します」と断言し、「シーズン序盤はケガもあり思うような投球ができなかった。しかし彼は諦めなかった。復帰するために懸命に努力し続けた」と、その姿勢を高く評価。



先発転向に向けた課題については、「スプリットでストライクを取るために練習しなければならない」とし、「先発投手は3つの球種が必要で、もうひとつ変化球が必要」と、明確な課題と伸びしろを提示した。



さらに、2026年春に開催されるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で、日本人3選手が出場するか注目されていることについて、ロバーツ監督は、「WBCは選手にとっても各国にとっても非常に重要で彼らが決めること」と、選手自身の判断を尊重する姿勢を示しつつも、「個人的にはWBCに出場しないでほしいです」と率直な本音を吐露。



「ピッチングに関しては特にそう」と強調し、「選手をケガから守るために、2026年のシーズンに備えてゆっくり休んでもらいたい」と、シーズンを見据えた立場からの想いを語った。



そして、メジャー挑戦を表明している村上宗隆選手と岡本和真選手について、ドジャース獲得の可能性を訊かれると、ロバーツ監督は「個人的に興味はありますが、私に決める権限はないし今は休暇中です」と冗談を交えつつ、「彼らは素晴らしい選手だと思いますが、チームの編成は私の担当ではありません」とコメント。



続けて、「正直なところ、来年に向けて誰かを取る必要はあまり感じていません」と明かすと、「先発投手陣は充実しているし、リリーフ陣も戻ってくる選手がたくさんいる。野手も戦力はそろっていると思います」と、チーム内の層の厚さを強調。「基本的には今年と同じメンバーが来年もプレーすると思います」と、現有戦力への高い信頼を示した。



『おはようロバーツ』は、現在も無料配信中。











【動画】ロバーツ監督、日本人3選手の『WBC2026』出場への本音ついて語る！番組の視聴はこちら

『ABEMA MLB』の公式Xより







ドジャース"ロバーツ監督"

アベマ独占インタビュー[おはようロバーツ]

毎週月曜朝8時無料配信!!



／

ポストシーズン開幕！

先発候補を4名に絞る！その投手は…

＼



◤ 平日は毎日アベマでMLB

厳選試合を平日毎日無料生中継◢

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)

[速報]大谷翔平 自己最多となる55号HR!!



／

キャリアハイ&球団新記録となる

ソロホームラン!!

打球速度 約176.2キロ

飛距離 約125.5mの特大弾を叩きこむ!!

＼



🇺🇸MLB2025

[レギュラーシーズン最終戦]

ドジャース×マリナーズ

アベマで生中継



◤平日は毎日アベマでMLB◢



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】