今井達也 最新情報

27歳の今井達也投手が、今オフにポスティングシステムを利用して埼玉西武ライオンズからメジャー挑戦する。複数の移籍先候補が挙がる中で、サンフランシスコ・ジャイアンツが有力候補に浮上したと、米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

これまでにもジャイアンツは、大谷翔平選手や山本由伸投手の獲得に乗り出したことがある。

しかし、いずれもロサンゼルス・ドジャースに敗れ、両選手とも獲得を逃した。

それだけに日本人選手を最も欲しているチームと言えるかもしれない。

今井は今季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録している。

同メディアは「今井の成績は、ジャイアンツの興味をさらに強める。

スカウトの間では、彼のストレートの伸び、変化、そして勝負強さが、千賀滉大を思わせるとも言われている。

この比較だけでもフロントが動く理由になるが、このチームはローテーションの活性化を求めており、シーズンを盛り上げるような存在を渇望しているのだ。

ジャイアンツには資金力がある。

補強の必要性もある。

さらに、日本市場で何年も獲得に苦労してきただけに、今年はこれまで以上に本気で取り組むモチベーションもある」と伝えている。

【関連記事】

【了】