DeNA球団ビールが快挙！『BAYSTARS LAGER』が金賞＆カテゴリーチャンピオ…

横浜DeNAベイスターズは20日、球団オリジナル醸造ビール『BAYSTARS LAGER（ベイスターズ・ラガー）』が「インターナショナル・ビアカップ2025」Keg部門のHoppy Lagerスタイルにて金賞を受賞、さらに球団として初めて、カテゴリーチャンピオンに輝いたことを発表した。

カテゴリーチャンピオンとはビアスタイルの近いものを全12カテゴリーに分類し、それぞれに属する金賞受賞のビールの中で最も優秀なものに贈られる賞のことで、『BAYSTARS LAGER』は全50銘柄が出品された「Other Specialties」カテゴリーの中での受賞となった。

同じくKeg部門のAmerican Wheat Beerで『BAYSTARS ALE(ベイスターズ・エール)』が銀賞を受賞。

■BAYSTARS LAGER 販売概要

【商品名】

BAYSTARS LAGER

【販売場所】

・横浜スタジアム球団直営売店

・立売販売

・BALLPARK BURGER ＆9

・CRAFT BEER DINING ＆9

・BAYSTORE PARK(350ml缶)

【販売価格】

テイクアウトカップ：900円(税込み)

ハーフ：750円(税込み) パイント：1,000円(税込み)

350ml缶：850円(税込み)

【商品特徴】

最初の一杯として飲みごたえがあるビールというコンセプトのBAYSTARS LAGER。柑橘系のフルーティーなフレーバーと、麦芽の芳醇さのバランスが取れた味わいが特徴。

BAYSTARS ALEと同じホップを使用することで、柑橘系のフルーティーなフレーバーを楽しめる。

力強い味わいや重厚感のあるロゴデザインで大切にしていること、それは王道感であり正統感。そして、それは横浜DeNAベイスターズというチームが目指すブランドに重なる。

ベイスターズという球団を背負って立つビール、それがBAYSTARS LAGERだ。

詳細は本件ニュースページをご確認ください。

https://www.baystars.co.jp/news/2025/11/1120_07.php

【関連記事】

【了】