「優勝候補が常に欲している」千賀滉大にオファー殺到の可能性も！？　懸…

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、他球団にとって喉から手が出るほど欲しい逸材のようだ。それだけにメッツは強力な見返りを獲得できる可能性があり、選手への不満ではなく、先発陣の再構築という前向きな考えとして、同選手のトレード放出を検討するかもしれない。米メディア『エンパイア・スポーツメディア』が報じている。

千賀は今季、22試合に登板し7勝6敗、防御率3.02、奪三振109をマークした。

ただ、シーズン前半と後半で別人のようにパフォーマンスが変化しており、好不調の波は大きい。

過去には怪我によって一年を棒に振ったこともある。

とはいえ、ハマれば圧倒できる選手というのは、エース級の投手を求めるチームにとって貴重だ。

同メディアは「故障続きにもかかわらず、千賀には依然として大きな価値がある。

ジョン・ヘイマン記者によれば、すでにトレード候補として名前が挙がっており、強い市場が存在するという。

つまり、他球団は今でも彼の球威、奪三振能力、そしてプレーオフで武器になる可能性を高く評価している。

この需要は、メッツに話を聞く姿勢を強制する。たとえ気が進まなくてもだ。

投手力は通貨のようなもので、優勝を狙うチームは常に欲している。

故障リスクがあっても、自分たちなら最大限の力を引き出せると考える球団は必ず現れる」と伝えた。

