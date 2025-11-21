大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、再びアジアから有望株を迎え入れる可能性が浮上している。ドジャースは、台湾でプレーする25歳のシュー・ルオシー投手の獲得に対して、MLBの中で最も積極的な球団の1つだという。米メディア『ドジャース・ネイション』のジェイソン・フライ記者が言及した。

ルオシーは台湾球界で最高級の投手と評され、20歳でプロデビューして以来、通算16勝18敗という数字以上の評価を得ている。球速は最速160キロ近いとされ、スライダーやチェンジアップなど変化球も一級品だ。

日本からもオリックス・バファローズやソフトバンク・ホークスが興味を示しているとされ、メジャーではトロント・ブルージェイズやテキサス・レンジャーズも調査中のようだ。アジアと北米を巻き込んだ争奪戦の様相を呈している。

ドジャースは大谷翔平選手の他にも、山本由伸投手や佐々木朗希投手、キム・ヘソン内野手らを獲得しており、アジアの実力者を積極的に補強してきた。

日米での争奪戦についてフライ氏は「日本球団は、国際ボーナス制度の制限があるMLB球団と比較して、ルオシーに遥かに高額な契約を提示できるだろう。しかし、興味深いことに、ドジャースは他球団よりも多くの台湾人選手を擁してきた歴史がある」と言及した。

