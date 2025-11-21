tofubeats×lilbesh ramko、初のツーマンライブ開催決定

tofubeatsとlilbesh ramkoによる初のツーマンライブが、1月29日（木）に渋谷・WWW Xにて開催されることが決定。Ryu Nishiyamaが手掛けたフライヤーデザインが公開された。

仮想空間の実験場から始まり、いまやインフラとして日常に溶け込んだインターネット。「リアルかバーチャルか」という二項対立が意味をなさなくなった現代において、もはやオンラインとオフラインの垣根は崩れ去った。そうした変遷を10代のころから音楽家として目撃してきたtofubeatsと、パンデミック以降のムードとともに現れたlilbesh ramko。二組のアプローチは異なりながらも、暮らしに根ざした視点から生まれる「ポップスの普遍性」を共有している。クラブカルチャーとインターネット文化圏を横断し続けてきたtofubeatsと、20年代以降の感覚で生活の断片をすくい取り共感を集めるlilbesh ramkoの二人が同じステージに立つということ。それは世代を横断するポップスの現在地を示す試みでもある。

＜ライブ情報＞

WWW presents tofubeats × lilbesh ramko

2026年1月29日（木）Shibuya WWW X

時間：OPEN 19:00 / START 20::00

料金：¥3,500 / ¥4,000（税込 / スタンディング / ドリンク代別）

出演：tofubeats / lilbesh ramko

チケット：

e+ （https://eplus.jp/tofubeats_lilbeshramko/）

抽選先行：11/18（火）19:00～11/25（火）23:59

一般発売：12/3（水）19:00

公演詳細：https://www-shibuya.jp/schedule/019356.php

INFO：WWW X 03-5458-7688