「まだ余裕あり」今永昇太残留で補強費圧迫されたのか？　米紙が批評家を…

32歳の今永昇太投手は一度フリーエージェント（FA）になったものの、最終的にシカゴ・カブスから提示された2202万5000ドル（約34億6000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受け入れて残留が決まっている。ただ、この決定が、批判的な人々の言い訳に使われるかもしれないと、米メディア『カビーズ・クリブ』が報じた。

この取引は、双方にとって合意的だったと言える。

最初にカブスが3年総額5700万ドル（約88億4000万円）の球団オプションを破棄し、リスクを回避。

次に今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約23億3000万円）の選手オプションを行使しなかったが、QOを受諾したことで年俸が増加。

球団側としては、もし今永がFA移籍した場合でもドラフト補償を受け取れる状態だった。

しかし、同メディアによると「批判する人々の一部は、ジェド・ホイヤーの決断に関して、常に揚げ足取りの瞬間を探している。

だからこそ、今永がQOを受け入れたことを、今オフに積極的に資金を投入できなかった理由の材料として、多くの人がすでに待ち構えている」という。

例えば、シカゴのスポーツラジオで司会者を務めるジョージ・オフマン氏は「今永がQOを受け入れたことにカブスが驚いたと、私は聞いている」とし、

カブスは今永が他球団と契約してドラフト指名権の補償を得ることに期待していたが、残留が決まったことで今オフの補強予算に影響が出ると主張したようだ。

だが、同メディアは「まず大前提として、オフマンが示したカブス内部情報は信頼性に乏しい。

昨オフには、彼はカブスがカイル・タッカーのトレードに本気ではないと言っていたが、結局タッカーを獲得し、最後にシルバースラッガー賞を獲得するカブスの主力外野手となった。

それでも、カブスが本格的に補強へ向けて動き出すまでは、今回のような報道が話題になり続けるだろう」との見解を示した。

その上で「今永の残留によって、補強費が多少圧迫されるのは事実」としつつ、

「カブスは依然として贅沢税ラインまで5200万ドル（約81億6000万円）の余裕が残っており、当初の補強計画を実行することは十分可能だ。

最近の議論では、今永の2025年終盤の不振が強調されている。

しかし、シーズン前半の時点では防御率2.65であり、エース級の内容だった。

もし2026年にこのレベルの投球を維持できるなら、2202万5000ドルはむしろお得と言えるだろう。

もちろん、春季キャンプまでに先発ローテ上位の補強が一切なければ、現在の批判は正当化されるかもしれない。

とはいえ、現時点では今永がカブスに残留したことはプラスに働く余地があり、オフの動き次第で良い選択だったと言える状況はまだ残されている」と伝えた。

