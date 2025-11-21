北海道の南西に浮かぶ離島である奥尻町(おくしりちょう)は、「奥尻ブルー」という呼び名がつくほどの透明で美しい海が有名なまち。豊かな自然から海産資源に恵まれ、ウニやアワビの名産地でもあります。

今回は、奥尻ブルーの美しさが最も際立つフォトスポット「鷹の巣」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

奥尻ブルーの海を代表するスポット「鷹の巣」について

鷹の巣

・奥尻町字湯浜

・アクセス：【車】奥尻港フェリーターミナルより車で約25分、奥尻空港より車で約19分

大きく海面から突き出した、険しく削れた岩礁に囲まれ、自然が織りなす湾のような光景が見られる「鷹の巣」。雄大な自然を強く感じることができるスポットです。

底質(水底を構成する物質)の影響なのか、他の場所よりも透明度が高く、より一層美しく見えるのが特徴! まちが誇る奥尻ブルーの海の最も美しい姿を見ることができます。

夏の暖かい時期には、本スポット周辺の海でカヤックやSUPといったアクティビティが行われており、奥尻ブルーの絶景を肌で感じられるのもポイントです。

自治体からのメッセージ

奥尻ブルーの海を見るならここ！「鷹の巣」と呼ばれるスポットです! 奥尻を観光する際は必ず訪れてほしい場所です。ぜひその目で、奥尻の自然が作り出した絶景を眺めに行ってください。

奥尻町のふるさと納税返礼品について

奥尻島自慢の「奥尻ワイン」、奥尻産の養殖アワビを紹介します。どちらも3カ月以内に登録された新着の返礼品なのだそう。

奥尻ワイン メルロー(白)750ml

・提供事業者：奥尻ワイナリー

・奥尻郡奥尻町字湯浜300番地

・内容量：750ml

・寄附金額：1万3,000円

吹き渡る風、白く砕ける波、ブナの自然林……。厳しさと優しさが混じり合う島で、荒野をブドウ畑に変えたワイン造りで実った「奥尻ワイン メルロー」です。1瓶に封じられているのは奥尻島そのもの! 長い余韻とミネラル感、きれいな酸と甘みが混じり合うすっきりとした飲み口を楽しめます。

奥尻島産冷凍養殖アワビLLサイズ(2個入り)

・提供事業者：ひやま漁協組合青年部奥尻支部直売所海館

・奥尻郡奥尻町字奥尻309番地先

・内容量：2個

・寄附金額：8,000円

豊かな自然と澄んだ海に囲まれた奥尻島の滑らかな海水で丹精込めて育てられた「奥尻島産 養殖アワビ」です。身が締まり、独特のコリコリとした食感が特徴で、刺身やバター焼き、酒蒸しなど、さまざまな調理法でその上質な味わいを堪能できる逸品。

今回は北海道奥尻町の観光スポット「鷹の巣」と、新着の返礼品を紹介しました。青く美しい奥尻ブルーの海が、より一層透明度が高く美しく見えるフォトスポットです。夏場は海のアクティビティを楽しめるのだそう! 季節に沿った楽しみ方ができるのも魅力です。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

