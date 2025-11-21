コスモエネルギーホールディングスは、グループ理念に掲げる「地球と人間と社会の調和と共生」の考え方のもと、TOKYO FMおよび全国FM放送協議会(JFN)加盟局と共に、地球環境の保護と保全を呼びかける活動「コスモ アースコンシャス アクト」を展開している。その一環として行っている「クリーン・キャンペーン」を11月16日、静岡県掛川市で開催し、一般参加者・地域住民・K-MIXリスナー約200名が参加した。

国安海岸での清掃活動の様子

■遠州の風にふれ、未来の環境・エネルギーについて考えよう!

今回のクリーン・キャンペーンには、掛川市出身のトップアスリート杉浦佳子選手(東京パラリンピックおよびパリパラリンピックの自転車競技で金メダルを獲得)、遠州のからっ風を受けながらセーリング競技で活躍する三浦凪砂選手が参加。毎週金曜13時30分頃から放送中の『コスモアースコンシャスアクト 未来へのメッセージin静岡』からパーソナリティの牧村一穂氏、K-MIX“朝の顔"として知られる高橋正純氏も参加し、アスリートゲストも加わって国安海岸で清掃活動を行い、4,635リットルのゴミを回収した。

国安海岸での清掃活動の様子

トークショーの様子

清掃後は「全国で2番目にごみ排出量が少ない自治体」(環境省の「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度)」による)である掛川市の取り組みや、コスモエコパワー株式会社が取り組む風力発電について、トークショーとクイズ大会で楽しく学んだ。参加者全員で未来の環境やエネルギーについて考える機会となった。

参加者全員での集合写真

締めくくりに、参加者各自が「未来へのメッセージ」として、“未来のために意識したいこと"をステッカーに記入。 杉浦選手は「ゴミを減らすことは環境問題の解決に貢献するだけでなく、家計の節約にもつながります。ぜひ皆さんで一緒に取り組んでいきましょう」と呼びかけた。

同社では、「『クリーン・キャンペーン』が地球にも自分にもやさしい暮らしを選んでいくきっかけとなることを願い、今後も活動を継続していきます」とコメントしている。

■イベント実施概要

＜コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in掛川〜遠州の風にふれ、未来の環境・エネルギーについて考えよう〜＞

●主催：K-MIX(静岡エフエム放送)

●協賛：コスモエネルギーホールディングス

●後援：掛川市

●開催日時：11月16日 9時〜13時

●場所：国安海岸/掛川市文化会館シオーネ

＜「コスモ アースコンシャス アクト」とは?＞

「コスモ アースコンシャス アクト」は、「アースコンシャス〜地球を愛し、感じるこころ〜」をテーマに、「より自分らしくあるために、楽しみながら、地球にも自分にもやさしい暮らしを選んでいこう」という活動。2025年度も、全国3地域でのクリーン・キャンペーンの開催を予定している。