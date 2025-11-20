大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ（WS）3連覇を目指す来季へ向け、今オフの移籍市場で積極的な動きをみせると予想されている。主な補強ポイントはリリーフと外野だが、外野ではある中堅選手がチームに合致すると目されているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

獲得候補に挙がっているのは、ミネソタ・ツインズ所属のバイロン・バクストン外野手。メジャーデビューした2015年からツインズ一筋の31歳で、今季は126試合、打率.264、35本塁打、83打点といった数字を残している。

同メディアは「ダグ・マケイン記者によれば、ベテラン外野手を1人獲得することはチームの強化としてかなり合理的だという。チームが外野陣を強化したがっているのは周知の事実だ。マイケル・コンフォート外野手は左翼手として期待に応えられなかった。テオスカー・ヘルナンデス外野手は守備面でシーズンを通して苦戦し、守備の課題を軽減するため左翼へ移る可能性も十分にある」と言及。

続けて、「そこでバクストンが登場する——ツインズ内で非常に高く評価されている選手だ。30代になってもトップクラスの運動能力を維持している。彼は中堅もこなせるため、アンディ・パヘス外野手を本来のポジションである右翼へ移すことが可能となる。トミー・エドマン外野手はより適した二塁へ完全移籍し、そこでより高いパフォーマンスを発揮できるはずだ」と記している。

