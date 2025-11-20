プロ野球のストーブリーグで大きな話題となるのが、FA（フリーエージェント）戦線だ。2024年オフには甲斐拓也、九里亜蓮ら5選手がFA権を行使し、国内移籍した。今年も多くの選手がFA権を保有しており、動向が注視されている。ここでは、2025年シーズンにFA権を取得した大物選手を紹介する。

松葉貴大（中日ドラゴンズ）

[caption id="attachment_239531" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの松葉貴大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：179cm／82kg

・生年月日：1990年8月14日

・経歴：東洋大姫路高 – 大阪体育大

・ドラフト：2012年ドラフト1位

プロ13年目の今季、初めて規定投球回をクリアするなど躍進を見せた松葉貴大。今オフに海外FA権を行使した。

東洋大姫路高、大阪体育大を経て、2012年ドラフト1位でオリックス・バファローズに入団。ルーキーイヤーから4勝を挙げるなど、まずまずの働きを見せた。

さらに、翌2014年にはシーズン途中から先発ローテーションに定着。21試合（113回2/3）を投げ、8勝1敗、防御率2.77の好成績を残した。

その後も一定の活躍を見せていたが、2018年から登板機会が減少。2019年シーズン途中に中日ドラゴンズへトレード移籍した。

中日では、2021年から2年続けて6勝を挙げるなど、復活を見せた松葉。昨季も17試合登板で5勝6敗ながら、防御率3.09と安定感を見せた。

すると今季は、開幕から先発ローテーションの一角として好投を連発。初めて規定投球回にも到達し、23試合（145回2/3）を投げて7勝11敗、防御率2.72をマークした。

今オフには、FA権の行使を決断。35歳を迎えた年齢はネックだが、先発左腕が補強ポイントの球団が、獲得に乗り出す可能性も大いにあるだろう。

