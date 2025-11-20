国際サッカー連盟（FIFA）は20日、FIFAワールドカップ26の欧州予選プレーオフ組み合わせ抽選を実施した。

2026年にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同で開催されるFIFAワールドカップ26。すでに48カ国中42カ国の出場国が決まっており、残り6枠を争う、大陸間プレーオフと欧州予選プレーオフが2026年3月に行われる。

欧州予選プレーオフには16チームが参加。欧州予選各グループ2位のチームと首位チームを除いたUEFAネーションズリーグ（UNL）の総合ランキングに基づいたグループ優勝チームのトップ4が、残る4枠をかけて出場権を争う。

プレーオフに進出した16チームはすでに4つのポットに振り分けられており、全16チームは4つのトーナメントに分かれ、シングルレグ方式のトーナメントを制した4カ国がFIFAワールドカップ26の出場権を獲得する。

抽選の結果、イタリア代表は因縁のスウェーデン代表や北マケドニア代表との対戦は避け、1回戦で北マケドニア代表と対戦が決定。欧州予選グループ最下位で終わったものの“UNLルート”からプレーオフに進んだスウェーデン代表は、ウクライナ代表との一戦に臨むことに。また、最終節で劇的な勝利を飾ったアイルランド代表はチェコ代表とのアウェイゲームを戦うことになった。

組み合わせは以下の通り。左側がホーム開催。

【Path A】

（1）イタリア代表 vs 北アイルランド代表

（2）ウェールズ代表 vs ボスニア・ヘルツェゴビナ代表

（3）（2）の勝者 vs （1）の勝者

【Path B】

（4）ウクライナ代表 vs スウェーデン代表

（5）ポーランド代表 vs アルバニア代表

（6）（4）の勝者 vs （5）の勝者

【Path C】

（7）トルコ代表 vs ルーマニア代表

（8）スロバキア代表 vs コソボ代表

（9）（8）の勝者 vs （7）の勝者

【Path D】

（10）デンマーク代表 vs 北マケドニア代表

（11）チェコ代表 vs アイルランド代表

（12）（11）の勝者 vs （10）の勝者

2026年3月26日に各トーナメントの1回戦、31日に決勝が開催される。

なお、欧州予選でグループ首位突破を果たしたドイツ代表、スイス代表、スコットランド代表、フランス代表、スペイン代表、ポルトガル代表、オランダ代表、オーストリア代表、ノルウェー代表、ベルギー代表、イングランド代表、クロアチア代表は本大会出場を決めている。