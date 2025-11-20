津田健次郎“ナイフとフォーク”の使い方に疑問「あれが完成形ですか？」「もうちょっと進化させません？」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。11月16日（日）の放送は、“食べにくさ”と感じることについて語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「津田さんにとって、食べるのが難しいもの、もしくは、食べるのが面倒くさいと感じるものはありますか？」

◆お行儀良く、きれいに食べたい

津田：これは、たくさんあると思います。ただ、それよりも……って“いきなり話をすり替えるんじゃない”っていう感じですけど（笑）。平皿ってあるじゃないですか。あの皿でピラフやチャーハンを食べるとき、最後はどうすればいいの（笑）？ 皿を持ち上げて、カカカッとかきこむのもちょっとお行儀が悪いなと思って、いつも悩むんですよね。お行儀良く、きれいに食べたいんですけど、皆さんはどうしていますか？

あと、僕が疑問に思っていることですけど、ナイフとフォークはあれが完成形ですか（笑）？ ものすごく不完全だと思うんですよ。逆にお箸って、かなり完成している気がするんですね。なぜなら米の1粒まで食べられるから。（ナイフとフォークは）できないですよね。

フォークは特に単体で勝負できないじゃないですか。パスタはフォークだけでも食べられますけど、ちょっと細切れのものだと食べにくいというか、ほぼすくうような感じじゃないですか。僕は（最後まで）きれいに食べたいので、いつも悩むんですよね。コース料理だと、バゲットとかが置いてあったりして、ソースとかも拭って食べたりするからいいんですけど、いつも難しいなと思って。

話がずれましたけど、僕は平皿に困っています。あとナイフとフォークは「もうちょっと進化させません？」と思ったりしています（笑）。

