津田健次郎“ナイフとフォーク”の使い方に疑問「あれが完成形ですか？」「もうちょっと進化させません？」

＜リスナーからのメッセージ＞
「津田さんにとって、食べるのが難しいもの、もしくは、食べるのが面倒くさいと感じるものはありますか？」
◆お行儀良く、きれいに食べたい
津田：これは、たくさんあると思います。ただ、それよりも……って“いきなり話をすり替えるんじゃない”っていう感じですけど（笑）。平皿ってあるじゃないですか。あの皿でピラフやチャーハンを食べるとき、最後はどうすればいいの（笑）？ 皿を持ち上げて、カカカッとかきこむのもちょっとお行儀が悪いなと思って、いつも悩むんですよね。お行儀良く、きれいに食べたいんですけど、皆さんはどうしていますか？
あと、僕が疑問に思っていることですけど、ナイフとフォークはあれが完成形ですか（笑）？ ものすごく不完全だと思うんですよ。逆にお箸って、かなり完成している気がするんですね。なぜなら米の1粒まで食べられるから。（ナイフとフォークは）できないですよね。
フォークは特に単体で勝負できないじゃないですか。パスタはフォークだけでも食べられますけど、ちょっと細切れのものだと食べにくいというか、ほぼすくうような感じじゃないですか。僕は（最後まで）きれいに食べたいので、いつも悩むんですよね。コース料理だと、バゲットとかが置いてあったりして、ソースとかも拭って食べたりするからいいんですけど、いつも難しいなと思って。
話がずれましたけど、僕は平皿に困っています。あとナイフとフォークは「もうちょっと進化させません？」と思ったりしています（笑）。
