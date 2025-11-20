国際サッカー連盟（FIFA）は20日、FIFAワールドカップ26大陸間プレーオフの組み合わせ抽選を実施した。

2026年にアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同で開催されるFIFAワールドカップ26。すでに48カ国中42カ国の出場国が決まっており、残り6枠を争う、大陸間プレーオフと欧州予選プレーオフが2026年3月に行われる。

大陸間プレーオフは、欧州サッカー連盟（UEFA）を除く各大陸連盟から1チームが参加。また、北中米カリブ海サッカー連盟（CONCACAF）はFIFA評議会によって枠が追加され、2チームが参加することになる。全6チームは3チームごとの2つのトーナメントに分かれ、各1チームはFIFAランキングによってシードされ、シードされていない2チームの試合の勝者と対戦し、最終的に2チームがFIFAワールドカップ26の出場権を獲得する。

抽選の結果、すでにシードの決まっているコンゴ民主共和国代表（CAF/アフリカ）は、ニューカレドニア代表（OFC/オセアニア）とジャマイカ代表（CONCACAF/北中米カリブ海）の勝者と。もう一方のシード国のイラク代表（AFC/アジア）は、ボリビア代表（CONMEBOL/南米）とスリナム代表（CONCACAF/北中米カリブ海）の勝者と対戦することが決定した。

大陸間プレーオフは2026年3月26日から31日まで開催され、シングルレグ方式のトーナメントを制した2チームがFIFAワールドカップ26の出場権を手にする。

組み合わせは以下の通り。

【Path 1】

（1）ニューカレドニア代表 vs ジャマイカ代表

（2）コンゴ民主共和国代表 vs （1）の勝者

【Path 2】

（3）ボリビア代表 vs スリナム代表

（4）イラク代表vs（3）の勝者