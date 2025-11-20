「彼氏の家にアポなしで行かない」「尽くしすぎない」…あなたが“恋から学んだこと”とは？リスナーから届いた声を紹介

本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナー＝「社員」として迎え、“ラジオの中の会社”をコンセプトに日常を共有していく、TOKYO FMの夕方の生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜～木曜17:00～20:00）。今回の放送では、会議テーマ「恋の“ためになったね〜” 案件 〜恋から学んだこと〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。

◆恋から学んだこと「大好きだからといって尽くしすぎない」

高校生の頃、初めて付き合った彼女のことが大好きで、毎日のメールはもちろん、毎回、自宅と逆方向に住む彼女を送り届ける、デートのお金はすべて自分で払うなど、あらゆることを尽くしてきました。

「好き」という純粋な気持ちだけで続けていたのですが、ある日、彼女から「好きと思ってくれる気持ちは伝わるし、うれしいけど、その気持ちを重く感じてしまうし、返せない」と言われてフラれてしまいました。

そのときに、自分の気持ちを一方的に押し付けていたんだなと、非常に学びになりました。恋の駆け引きをしようとは思いませんが「気持ちを伝える力加減は大切だ」とヒシヒシ感じました（東京都 40歳 男性）

◆恋から学んだこと「友達の忠告はちゃんと聞くべき」

恋をしているときは周りが見えなくなり、友達から「そんな男はやめておけ！」と忠告されても、「みんなは分かっていない」となりがちでした。今考えると、もっと早く友達の言うことを聞いていれば、あんなに傷つくことも、時間を無駄にすることもなかったのになぁと思います。

ふと立ち止まって自分を客観視すること、そして、周りの意見を聞くことの大切さに気付きました（静岡県 46歳 女性）

◆恋から学んだこと「彼氏の家にアポなしで行ってはいけない」

大学時代、当時付き合って3年ほどの彼氏がいました。友達と行った料理教室でチーズケーキを上手に作れたので「持ち帰って彼氏と一緒に食べよう！」と思いつき、彼を驚かせたかったので、連絡せずに彼の住むアパートへ向かいました。

いるかどうか分からなかったものの、明かりが点いていたのでインターホンを鳴らしたのですが、彼が出てきません。「部屋のなかに人影も見えたし、トイレでも行っているのかな？」と何度もピンポンと鳴らしたら、ドアがゆっくり開きました。

「いるなら早く出てよね～」なんて文句を言いかけた瞬間、玄関から出てきたのは、ぶかぶかの彼の服を着た同い年くらいの女の人でした。私は呆然となりながら「すみません……どなたですか？」と尋ねると、「この部屋の人の彼女ですけど？」と言われました。

この後の展開はご想像にお任せしますが、そのとき持って行ったチーズケーキは、泣きながら食べてもおいしかったし、たとえ彼氏でもアポなしで訪問しちゃいけないんだな～と学びました（東京都 35歳 女性）

＜番組概要＞

番組名：Skyrocket Company

放送日時：毎週月曜～木曜17：00～20：00

パーソナリティ：本部長・マンボウやしろ、秘書・浜崎美保

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/sky/

番組公式X： @Skyrocket_Co