Mrs. GREEN APPLE大森元貴「最初は3人しか呼べなかったんだから！」デビュー前に遠征で訪れた愛知県での思い出を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！ ミセスLOCKS！」（毎週月曜 23:08頃〜）。

11月10日（月）の放送では、現在開催中の5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」で訪れた愛知県での思い出などについて語り合いました。

――ミセスのグループ史上最大規模となる5大ドームツアー「Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」が10月25日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤからスタート。ツアーは11月1日（土）～11月2日（日）北海道・大和ハウス プレミストドーム、11月8日（土）～11月9日（日）福岡県・みずほPayPayドーム福岡、11月15日（土）～11月16日（日）大阪府・京セラドーム大阪、12月15日（月）～12月16日（火）東京都・東京ドーム、12月19日（金）～12月20日（土）東京都・東京ドームで開催。全12公演をおこない合計55万人の動員を予定しています。

大森: 愛知県、この前「BABEL」で2日間お邪魔しましたけども、改めて印象を伺ってもいいですか？

若井: 愛知はデビュー前からお世話になってますからね！ 遠征で行ったもんね。めちゃくちゃ覚えてるよね！ 思い出がたくさんです。

藤澤: ライブハウス！

大森: 一番最初は3人しか呼べなかったんだから！

若井: 本当にそうです。

大森: 昨日のことのように覚えてるわ。

若井: あと、めちゃくちゃ雪降ってた時もあったしね！

大森・藤澤: あった！

若井: 覚えてる？

藤澤: ライブハウスの外、すごい積もってたね。

若井: それがたしか、そのときの自分たちの初雪で。「雪だ〜〜!!」ってめっちゃはしゃいで、りょうちゃん（藤澤）が雪に埋まっていた記憶がある（笑）。よく、りょうちゃんは雪に埋まっているというか、元貴に埋められていたというか、なんというか（笑）。

藤澤: そうだね！

大森: ひどいね！

若井・藤澤: （笑）。

藤澤: おぉーーい!! とんでもねえバンドだぁ～（笑）！

番組では他にも、番組内での“新企画”を発表する場面もありました。

