「FA市場に出る予定だ」ドジャース、主力選手の去就が不透明になった！？…

ロサンゼルス・ドジャースのキケ・ヘルナンデス外野手は、左肘の筋断裂を修復する手術を受けていたことが判明した。ヘルナンデスは現時点でフリーエージェント（FA）となっており、残留との見方が強いが、まだ去就は定まっていない。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のエステバオ・マキシモ記者が言及した。

ヘルナンデスの怪我は5月に負ったもので、その後もシーズンを通してプレーを続けた結果、肘の腱が骨から完全に剥離してしまったという。強行でポストシーズンにも出場し続けたが、負傷の状態は想像以上に深刻だった

この手術の影響で、ヘルナンデスは2026年春に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、母国プエルトリコ代表として出場することが不可能になった。現時点で復帰時期の見通しは立っておらず、長期離脱となる可能性もある。

状態が心配されるヘルナンデスについてマキシモ氏は「彼をドジャースの生涯選手とみなすのは容易だが、今オフはFA市場に出る予定だ。レギュラーシーズンでは精彩を欠いたものの、ポストシーズンで再びその実力を発揮したヘルナンデスは、連覇中の王者にとって補完的な戦力として完璧なフィット感をもたらすだろう」と言及した。

