香音 いつも美しく、ハッピーでいる秘訣は？「落ち込んだり、嫌なことがあったときは…」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月9日の放送では、いつも美しくハッピーな状態でいるために心がけていること、などについて語っていただきました。

FUKAMI：とにかく明るい雰囲気の香音さん、そして少し大人な雰囲気もある香音さんですが、いつも美しくハッピーな状態でいられるために何か心がけていることがあれば教えてください。

香音：自分をたくさん可愛がって、たくさん愛でていることが、私のハッピーな精神状態を作り上げているのかなと強く思っています。落ち込んだこととかがあっても、例えば、“心のノート”みたいなものを書いているのですが、嫌なことがあったり、自分の直さなければいけないこととかは忘れないようにノートに書いています。でもその代わり、すごくいいことが起きた時や、自分を褒めたい時もノートに書いていたりしています。

FUKAMI：すごい、インディペンデント（自立）な女性ですね。

香音：それがリフレッシュできて、ハッピーな状態でいるためには欠かせないことです。

FUKAMI：すごい。今、OLさんたちが「ジャーナリング（書く瞑想）」をやっていると最近、本で読みました。

香音：（ラッパーの）Awich（エーウィッチ）さんも日記を書いているとおっしゃっていて、すごく好きな方なので、私も日記を書いていてよかったと強く思いました。大事だなと。

番組では他にも、大学生活と母の教え、幼少期に通ったスクールでの演技レッスン、ドラマ出演と初のママ役などについて語る場面もありました。

