ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する可能性について、重要な事実が明らかになった。MLBの球団は出場を禁止することができす、大谷の契約にも制限が盛り込まれていないようだ。米メディア『アスロン・スポーツ』のジェイク・エルマン記者が言及した。

今回、明らかになった話では、怪我に関連した理由がない限り、球団がWBC参加を阻止することはできないという。つまり、大谷の出場可否は本人と侍ジャパンの判断に委ねられており、ドジャースは原則として口を挟むことができない。

一方で大谷は「ドジャースと侍ジャパンが話し合っている。自分は直接関与できないので連絡を待っている。近いうちに決まると思う」と述べ、最終決定は持ち越されたままだ。

来春のWBCに向け、米国代表ではアーロン・ジャッジ外野手やボビー・ウィットJr.内野手、ポール・スキーンズ投手などが参戦を表明しており、連覇を狙う侍ジャパンには、大谷の出場が望まれている。

期待のかかる大谷のWBC出場についてエルマン氏は「2026年のWBCに参加するチームは、12月3日までに選手登録を35人にし、2月3日までに最終的な30人の選手登録を提出しなければならない」と言及した。

