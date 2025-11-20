大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、7名の選手がフリーエージェント（FA）になっている。その内の一人であるマイケル・コンフォート外野手は退団が確実視されているが、新天地がサンディエゴ・パドレスになる可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。。

コンフォートは昨季までに通算167本塁打を放った実績を持つが、ドジャース入りして迎えた今季は138試合、打率.199、12本塁打、36打点に終わりポストシーズンも出番がなかった。

ただ、同メディアは「レギュラーシーズンで苦戦したにもかかわらず、CBSスポーツのRJ・アンダーソン記者はコンフォートには将来性があると確信しており、同地区のパドレスへ移籍する可能性を示唆している。同記者はピッツバーグ・パイレーツとクリーブランド・ガーディアンズも移籍先として挙げている」と言及。

続けて、「コンフォートの重要な基礎指標はすべて、彼がリーグ平均以上の成績を残していた前年の成績と同等であることを示唆している。『予想』指標を重要視する人なら、彼の予想wOBAが2024年よりわずか9ポイント低いことを知って心強く感じるかもしれない。ドジャースが豊富なリソースと優勝への意欲をもって、彼を見捨てなかったのには理由がある。それはあらゆる指標が、彼が実際よりもはるかに良いプレーをするはずだったことを示唆しているからだ」というアンダーソン記者の見解を伝えている。

【関連記事】

【了】