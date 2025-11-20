バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝は、22日に行われるブンデスリーガ第11節フライブルク戦で復帰する可能性があるようだ。19日、ドイツ『キッカー』が報じた。

現在26歳の伊藤は、2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに完全移籍を果たした。プレシーズンマッチで中足骨を骨折し、今年2月に復帰したが、3月に再び中足骨を骨折。昨シーズンは公式戦8試合の出場に留まり、現在に至るまで戦列から離れている。

それでも復帰へ向けて順調に回復しており、チームトレーニングに合流していたことが伝えられていた。バイエルンは、17日に行われたトレーニングで伊藤が負傷離脱後初のフルメニューをこなしたと公表。ドイツ紙『ビルド』も「年内に実践復帰する可能性が高い」と報じていた。

そして今回、『キッカー』は今月中の復帰の可能性があると指摘。「早ければ土曜日（22日）のフライブルク戦でメンバー入りする可能性がある」と報道し、「現在のコンディションは非常に良好であり、フル出場できる状態だ」との見解を示している。

今シーズンのバイエルンは、ここまで無敗を誇っており、ブンデスリーガでは2位ドルトムントに勝ち点差「6」を離し、首位を快走中。UEFAチャンピオンズリーグでも4戦全勝とトップに立っている。