今日の運勢は？ ★11月21日（金）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月21日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月21日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？あなたの魅力が輝く日。今日は【自己表現】することが開運ポイントなので、ぜひ少しで良いのでオシャレしたり、こだわりのアイテムを身につけたり、メークを工夫してみましょう。好きな人とにも近づきやすい、恋愛運も上がっているタイミングになります。空気を読みつつ、1歩踏み出してみて。あなたらしさ全開な1日になるでしょう。多少強引にいっても物事は通りやすく、先に進められそうです。一人で行動すると早いのですが、楽しそう、面白そうなことは、誰かを巻き込んでも良いかも。仕事などの場面では、あなたがリーダーシップをとることで、周りも活気づくでしょう。あなたが学んできたこと、身につけてきたことが役に立つ日です。それが自分を助け、周りも助けることになるでしょう。困っている人がいたら、できる範囲で手を差し伸べましょう。仕事や部活、あなたが活動している範囲のことで、頼られそうな予感。良い成果を上げることが出来るでしょう。今日は、チャレンジの日。あなたの力を試す日であり、試される日でもあります。普段のあなたらしくやれば大丈夫。ただ、自分は正しいんだという思いが強いと失敗を招きやすくなります。人の数だけ正解や考え方があるので、読みを外したり狙い通りにいかなくても焦らないでください。人との繋がりを感じる日。初めましての人でも、意外なところで共通点があったり、共通の知人がいたりと、接点が見つかりそうです。また、今日は会話の中で「情報交換」をすることになるかも。立場や関係性はあれど、なるべく駆け引きしないで、話せる情報は話してあげましょう。趣味の時間や推し活など、あなたがプライベートで楽しめることが充実しそうな運気です。もし出会いを求めているのなら、自分から積極的に行動してみてください。落ち着いた時間を過ごしたいなら、読書や美術鑑賞がオススメです。新しい知識や教養を取り入れると良いでしょう。大事なもの、ことを、慎重に取り扱うような1日です。言動に注意を払えると〇 あなたにとって有益な情報や、物が舞い込んでくる予感。スペースがあると入ってきやすくなるので、ゴミはまとめるか出しておきましょう。気持ちの余裕が無いと、少し攻撃的になりそうな日です。玄関の掃除をしてみましょう。あなたのお家に運が入ってくる場所です。靴を揃えたり、掃き掃除をしたり、朝、余裕があるならお玄関で香を炊いてみるのも〇 また、普段使いしているものの状態をチェックしてみてください。くたくたになっているなら、愛情を込めてお手入れしてみましょう。今日は、余裕があればお参りにでかけてみて。家に仏壇があるなら、帰ってきたらしっかり手を合わせてみましょう。なにか感謝できることをひとつ、思い浮かべてみてください。浮かんだことに近いことが、あなたが近々引き寄せられる嬉しいことです。直感に従って行動してみて。少し重圧を感じやすい日です。頑張らなきゃいけない場面は、やってしまえば終わります。集中して取り組みましょう。気合いで多少なんとかなりそう。自分に厳しくしすぎず、かといって人のせいにしないようにもしっかりバランスをとって下さい。1日が終わったら、しっかり自分を褒めましょう。普段一所懸命動いている、その疲れが出てきやすい日です。体を労りましょう。また、イライラでドカ食いや夜更かしなどもしやすい日です。早めに寝る準備をすませて、リラックスできる時間を確保しましょう。首から腕、胸にかけて、筋肉が緊張していませんか？優しくマッサージしてみましょう。引き出しの中や財布の中、普段、開けないと見えないところのお掃除、整理をしてみましょう。意外と要らないものがたまっていそう。また、頂いたもので使っていないものや余っているものがあれば、使うか捨てるかおすそ分けするかなど、どうするか行き先を決めてみましょう。今日は、目に付いたところ2カ所を片付けてみましょう。視界に入るものがすっきりすれば、その分頭もクリアになります。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。