香音「彼氏みたいな扱いをしてしまって…」弟と深夜ラーメン、ヒップホップライブ…野々村家の仲良しエピソードを明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月9日の放送では、家族・弟との仲良しエピソードなどについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：前回の放送で、月に一度、韓国旅行にお母さん（野々村俊恵さん）とだったり、1人で行くとおっしゃっていました。今、香音さんにとって一番リフレッシュできることはなんですか？香音：家にいるワンちゃんたちと一緒にお散歩することです。なので、家族とワンちゃんたち全員と旅行へ行きたいなと思っています。パパとママ（野々村真さん、野々村俊恵さん）、弟、ワンコたちと。FUKAMI：ご家族がすごく仲良しなのですね。香音：仲良しです！ 弟とライブへ行ったり、深夜ラーメンとかに行ったりするんです。すみれ：それは仲が良いですね。香音：彼氏みたいな扱いをしてしまって、本当に申し訳ないと思いながら、嫌々と言いつつ付き合ってくれるので、なんだかんだですごく仲が良いです。すみれ：弟さんとどんなライブに行くんですか？ あと、香音さんはどんな音楽がお好きなんですか？香音：ヒップホップとロックがすごく好きです。FUKAMI：すごい、何か内なるものがメラメラするものがあるのですね。香音：そうですね。魂の歌がすごく好きなので、ヒップホップのライブとかは弟と行くことが多いです。番組では他にも、大学生活と母の教え、幼少期に通ったスクールでの演技レッスンなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/