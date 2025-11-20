大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、7名の選手がフリーエージェント（FA）になっている。球団が誰を残し、誰を放出するのかは注目されているが、マイケル・コペック投手については再契約を優先した方がいいかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

コペックは昨季途中にドジャースへトレード移籍し、加入後は24登板、4勝0敗8ホールド6セーブ、防御率1.13といった好成績を残した。ただ、今季は度重なる故障の影響もあり14登板、6ホールド、防御率2.45にとどまっている。

同メディアは「ドジャースネイションのノア・カムラス記者は『コペックは2024年終盤～ポストシーズンにかけては、将来のクローザー候補として期待されていた。しかし、今季は故障に悩まされポストシーズンも全休した。来季は価値を再証明する必要があるが、ドジャースがそれを実現させるために彼と再契約するのは理にかなっている』と記している」と言及。

続けて、「ドジャースはチームの他の部分も強化する必要があるため、この規模の契約は十分に理にかなっていると言えるだろう。マイケル・コンフォート外野手がフリーエージェント（FA）になったことで外野手が一人不足しており、クローザーの費用を節約できればビッグネームを獲得する可能性がある」と、他の補強に影響する可能性も指摘している。

