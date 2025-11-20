　オイシックスは20日、2026年のコーチングスタッフを発表した。

▼コーチングスタッフ

監督：武田勝

ヘッドコーチ：伊藤隼太

投手コーチ：小林慶祐

野手コーチ：斉藤秀光

野手コーチ：稲葉大樹

育成コーチ：間曽晃平

　また、野間口貴彦氏のチームディレクター就任も発表している。野間口氏は25年はチームディレクター兼ヘッドコーチを務めたが、来季はチーム強化のため、チームディレクターとして、チーム全体を俯瞰しながら編成やスカウティング、育成などを行っていく。